Петербуржцам рассказали, когда морозы ослабнут. Радоваться рано

В Петербурге синоптики предупреждают горожан о еще большем усилении морозов. Предстоящие двое суток будут самыми холодными не только в городе, но и в Ленинградкой области, где термометры пробьют отметку в -32 градуса.

Прогнозы пугающе «красивы», написал 2 января главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем telegram-канале. Температура воздуха в городе на Неве с 3 по 5 января прогнозируется к -30 градусам, о чем уже предупредили и в МЧС. «И тут надо отметить, что в истории города до 8 января еще не было отмечено 30 градусных морозов в самом центре», — сообщил синоптик. Температура воздуха 3 и 4 января на центральной метеостанции понижалась только до -25 градусов в 2002 и 1950 году.