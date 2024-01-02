Петербуржцам рассказали, когда морозы ослабнут. Радоваться рано

В Петербурге синоптики предупреждают горожан о еще большем усилении морозов. Предстоящие двое суток будут самыми холодными не только в городе, но и в Ленинградкой области, где термометры пробьют отметку в -32 градуса.
Прогнозы пугающе «красивы», написал 2 января главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем telegram-канале. Температура воздуха в городе на Неве с 3 по 5 января прогнозируется к -30 градусам, о чем уже предупредили и в МЧС. «И тут надо отметить, что в истории города до 8 января еще не было отмечено 30 градусных морозов в самом центре», — сообщил синоптик. Температура воздуха 3 и 4 января на центральной метеостанции понижалась только до -25 градусов в 2002 и 1950 году.
«В связи с такими низкими значениями в прогнозах еще можно приблизится к этим экстремумам», - написал Александр Колесов.
Спадут морозы ближе к Рождеству. С 5 на 6 января температура воздуха повысится, но только до -15…-20 гр. После, скорее всего, антициклон «снова будет возрождаться».
К 16 часам в Петербурге установились -18 градусов, хотя данные разнятся. Как сообщают читатели «Фонтанки», в некоторых районах Ленобласти столбик термометра опустился ниже 32 градусов. Вместе с морозной погодой на берега Невы стало чаще заглядывать солнце. Последнее особенно порадовало горожан утром 2 января. Город окутал огненный рассвет.