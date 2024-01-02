И как тут гулять? Петербуржцев предупредили о 30-градусных морозах

Усиливающиеся морозы в Петербурге продолжают обновлять прогноз в свою пользу. В ближайшие дни температурные показатели не только побьют «холодный» рекорд, но и опустятся до аномальных
Служба со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС» предупреждает, что с завтрашнего дня и по
«В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий», — добавили в ведомстве.
Спада аномальных морозов осталось ждать недолго. Как рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, повышение температуры в городе ожидается ближе к Рождеству, правда, всего на
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