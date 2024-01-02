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    И как тут гулять? Петербуржцев предупредили о 30-градусных морозах

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Усиливающиеся морозы в Петербурге продолжают обновлять прогноз в свою пользу. В ближайшие дни температурные показатели не только побьют «холодный» рекорд, но и опустятся до аномальных -30 градусов. Об этом сообщили в городском ГУ МЧС во вторник, 2 января.

    Служба со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС» предупреждает, что с завтрашнего дня и по 5 января в городе ожидается понижение температуры воздуха до -25 градусов, местами столбики термометров достигнут отметки в -30 градусов.

    «В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий», — добавили в ведомстве.

    Спада аномальных морозов осталось ждать недолго. Как рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, повышение температуры в городе ожидается ближе к Рождеству, правда, всего на 2–4 градуса. Но расстраиваться теплолюбивым горожанам не стоит, ведь вместе с морозами в Петербург стало чаще заглядывать солнце. Утром 2 января оно озарило главные достопримечательности города огненным рассветом. А вот такие цифры петербуржцы увидели сегодня на своих термометрах.

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    читатель «Фонтанки»

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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