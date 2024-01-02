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    Огненный рассвет сопроводил аномальные морозы в Петербурге. Показываем яркие кадры

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    15 комментариев
    Фото: видовая камера «Фонтанки»
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    В Петербург пришла череда сильных морозов. С наступлением нового года столбики термометров с каждым днем опускаются всё ниже, а в город чаще заглядывает солнце. Последнее особенно порадовало горожан сегодня утром, 2 января.

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    Месяц в Петербурге начался с обновления минимальной температуры этой зимы. В понедельник, 1 числа, столбики термометров опустились до отметки 18,3 градуса со знаком минус. Как отмечал специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, ранее лидером было 8 декабря с температурой -17,1.

    Однако вторник стал еще холоднее. К 10:30, по данным Северо-Западного УГМС, в городе установились -20,4 градуса. Кроме того, утром погода порадовала горожан ярким пейзажем.

    Город озарил огненный рассвет. Лучи солнца осветили главные достопримечательности Петербурга, также залив светом покрытые толстым слоем льда реки.

    Отметим, что 3 января в Петербурге продолжат крепнуть морозы. В течение дня обойдется без существенных осадков, а столбики термометров покажут до -22 градусов.

    Фото: видовая камера «Фонтанки»

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