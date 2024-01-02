Дрожим дома. В Петербург и Ленобласть пришли серьезные морозы

В Петербург и Ленинградскую область пришли обещанные морозы. Если в ночь на 1 января было что-то около минус десяти, то 2 января — вдвое холоднее. Фотографии своих оконных термометров прислали читатели «Фонтанки».

Минус 30 стремятся упасть еще ниже в поселке Аннино в Ломоносовском районе Ленобласти. Там солнечно и снежно.

В поселке Хиттолово — почти минус 26.

А в поселке Рындела, что в Кировском районе области, градусник с утра показал минус 34.