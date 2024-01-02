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    Дрожим дома. В Петербург и Ленобласть пришли серьезные морозы

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    23 комментария
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    В Петербург и Ленинградскую область пришли обещанные морозы. Если в ночь на 1 января было что-то около минус десяти, то 2 января — вдвое холоднее. Фотографии своих оконных термометров прислали читатели «Фонтанки».

    Выборгский район, поселок Мамонтовка — минус 31–33 градуса.

    Минус 30 стремятся упасть еще ниже в поселке Аннино в Ломоносовском районе Ленобласти. Там солнечно и снежно.

    В поселке Хиттолово — почти минус 26.

    А в поселке Рындела, что в Кировском районе области, градусник с утра показал минус 34.

    Зато в Адмиралтейском районе недалеко от Театральной площади — всего минус 14. «У нас тепло!» — комментирует фото владелец градусника.

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    Синоптики отмечают, что плюсы в морозной погоде есть — в разгар дня выглядывает солнце. С прогнозом на неделю вы можете ознакомиться здесь. Спойлер: будет еще холоднее.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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