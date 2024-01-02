Дрожим дома. В Петербург и Ленобласть пришли серьезные морозы

В Петербург и Ленинградскую область пришли обещанные морозы. Если в ночь на
Выборгский район, поселок Мамонтовка — минус 31–33 градуса.
Минус 30 стремятся упасть еще ниже в поселке Аннино в Ломоносовском районе Ленобласти. Там солнечно и снежно.
В поселке Хиттолово — почти минус 26.
А в поселке Рындела, что в Кировском районе области, градусник с утра показал минус 34.
Зато в Адмиралтейском районе недалеко от Театральной площади — всего минус 14. «У нас тепло!» — комментирует фото владелец градусника.
Синоптики отмечают, что плюсы в морозной погоде есть — в разгар дня выглядывает солнце. С прогнозом на неделю вы можете ознакомиться здесь. Спойлер: будет еще холоднее.