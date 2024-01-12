Под гребнем скандинавского антициклона: как меняет погоду в Петербурге новый гость

Петербург сегодня на периферии антициклона, а это значит, что снегопадов не ожидается.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 января в городе переменная облачность, без существенных осадков, ветер днем слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 15, а местами и до минус 18 градусов, днем составит минус 11–13. На дорогах гололедица.
«Сегодня основную роль в формировании метеорологических условий в Северной столице будет играть гребень скандинавского антициклона. Надвигаясь с севера, он сформирует в регионе облачную с прояснениями погоду, при этом обойдётся без существенных осадков», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. Атмосферное давление, по данным центра, будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.
В выходные температура будет примерно такой же, только в ночь на субботу холоднее — до минус 19, а местами и 22 градуса. В субботу без осадков, в воскресенье вероятен небольшой снег.
Напомним, последние дни в Петербурге прошли под знаком ныряющих циклонов. В середине недели была оттепель, и город засыпало снегом.