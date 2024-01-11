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    Виноваты ныряющие циклоны. Москву замело, там даже видели молнию. Метель началась и в Петербурге

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    Русская равнина 11 января находится под влиянием так называемых ныряющих циклонов, сообщает центр «ФОБОС». Это атлантические вихри, которые смещаются вдоль арктического побережья континента, а затем «ныряют» на юг. Причём достать могут даже до Турции, где в последние дни отмечались сильные снегопады.

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    В европейской части России из-за такого циклона усилились снегопады. А в северо-западных областях и в центре — порывистый ветер, местами до 20 м/с. В Москве сильная метель, выпадет более 10% от месячного объёма осадков, температура падает за сутки с аномально высокой (около нуля) до минус 12 градусов. Местами даже заметили гром и молнию.

    Как сообщает MSK1, несмотря на сильный снегопад, московские аэропорты работают в штатном режиме, задержек нет.

    В Петербурге после 14 часов тоже началась метель. Ветер ослабеет только к вечеру.

    Первую волну непогоды в регионы принёс тёплый фронт циклона, а сразу за ним движется холодный. Поэтому похолодает и в Москве, и в Петербурге. В субботу воздух в Северной столице остынет ещё на пару градусов. На период морозов осадки прекратятся. А в воскресенье-понедельник придёт очередной тёплый циклон, прогнозирует «ФОБОС».

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