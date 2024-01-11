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    Заметает зима Петербург. Посмотрите, как город прячется за снегом

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    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
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    Снег снова засыпает Петербург 11 января, добавляя хлопот горожанам и коммунальным службам. За сильной метелью не видно города.

    Под снежные сугробы замаскировались деревья, мосты, памятники и прохожие. А если смотреть с Васильевского острова на Исаакиевский собор, то можно разглядеть лишь смутные очертания.

    Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Снег запорошил и лед на Неве, но там его хотя бы не нужно убирать. А вот улицы — желательно. Дорожники пытаются бороться со стихией вместе с пешеходами и вывозят снег даже в метель. Но не все — некоторые рабочие все-таки предпочитают дождаться окончания снегопада.

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    Однако настоящую силу воли демонстрирует неизвестная петербурженка — она противостоит и ветру, и снегу, и законам физики. Смотрит проблеме в лицо.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
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    После потепления в Петербург пришло похолодание, а оно чревато гололедицей. За сутки на дороги Петербурга уже израсходовали более 600 тонн противогололедных материалов. В основном их посыпают песко-соляной смесью.

    Всего в четверг петербургские улицы убирают 822 машины и 940 дворников. Общая высота снежного покрова в городе этой зимой уже превысила метр, а январь 2024 года уверенно обгоняет прошлогодний по количеству снега.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

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