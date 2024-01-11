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    Оттепель позади. Готовимся к новым морозам и надеемся на солнце

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    Петербург пережил пик потепления, и днём температура будет понижаться. Завтра станет ещё холоднее, при этом может выглянуть солнце.

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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 января в городе ожидается преимущественно облачная погода, снег, ветер днём умеренный. В 8 часов утра в Петербурге минус 3 градуса, а днём ожидается минус 4–6. На дорогах сложная обстановка.

    Сегодня погода в регионе будет формироваться под влиянием тыловой части циклона, уходящего своим центром на Среднюю Волгу. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    Завтра, 12 января, по данным СЗ УГМС, будет минус 13–15 градусов, ночью местами до минус 18. А в ночь на субботу местами возможно до минус 22 градусов. Облаков на небе станет заметно меньше.

    Скриншот с www.meteo.nw.ru
    Скриншот с www.meteo.nw.ru
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    Скриншот с www.meteo.nw.ru
    Скриншот с www.meteo.nw.ru

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