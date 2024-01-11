Похолодание после оттепели заставило дорожников просолить улицы Петербурга

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга Поделиться Поделиться





Петербург 11 января вновь засыпало снегом, а температура воздуха после вчерашней оттепели продолжает падать. За сутки на городские дороги израсходовали более 600 тонн противогололедных материалов.

За предыдущие сутки в Петербурге выпало 2,5 см снега, а в утренний час пик 11 января «включилась горизонтальная метель, добавившая еще пару сантиметров» и снова засыпавшая почищенные дороги, рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга. Общая высота снежного покрова в Петербурге этой зимой уже превысила метр, а январь 2024 года уже уверенно обгоняет прошлогодний по количеству снега. За сутки на утилизацию отправили более 27 тысяч кубометров снежных масс, всего же с начала снегопадов с городских улиц вывезли 1 миллион 330 тысяч кубометров снега.

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга Фото: Комитет по благоустройству Петербурга Фото: Комитет по благоустройству Петербурга Фото: Комитет по благоустройству Петербурга Поделиться Поделиться





Похолодание после потепления чревато гололедицей, так что на первый план вышла обработка улиц противогололедными материалами. В основном дороги посыпают пескосоляной смесью, за сутки ее израсходовали в количестве более 340 тонн. Также на обработку улиц Петербурга ушло еще 290 тонн чистой соли. На КАД дорожники потратили еще 467 тонн соли, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». А на федеральные трассы Ленобласти за сутки израсходовали 986 тонн соли, 1625 кубометров пескосоляной смеси.



В четверг петербургские улицы убирают 822 машины и 940 дворников, еще 274 машины и 955 специалистов работают в парках и скверах города. Федеральные дороги Петербурга и Ленобласти чистит и обрабатывает 368 единиц техники. Синоптики обещают Петербургу дальнейшее похолодание, оттепелей в ближайшее время больше не будет. 11 января в городе ожидается минус 4–6 градуса и снег. В Ленобласти в отдельных районах ждут метель и порывы ветра до 15–18 м/с, а 12–13 января столбики термометров по области местами опустятся до минус 20 градусов и ниже, предупреждают дорожники.