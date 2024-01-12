Снова дело в носках. Мать из Екатеринбурга вывела сына на прогулку без обуви

В Екатеринбурге мать решила воспитать сына с помощью холода. Она вывела ребенка на улицу без обуви. Следственный комитет Свердловской области начал проверку.



Мальчика, гуляющего по улице в носках, заметили прохожие накануне вечером, передает E1.RU 12 января. Очевидцы успели сфотографировать, как школьник выгуливает собаку, а рядом идет женщина — его мама. По словам прохожих, она не реагировала на жалобы ребенка о том, что ему холодно и что у него «отпадут ноги». Мать ругалась на мальчика за то, что он долго выгуливал подаренного ему мопса — якобы у собаки замерзли лапы. Накануне в Екатеринбурге было около -20 градусов.