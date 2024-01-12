Снова дело в носках. Мать из Екатеринбурга вывела сына на прогулку без обуви

В Екатеринбурге мать решила воспитать сына с помощью холода. Она вывела ребенка на улицу без обуви. Следственный комитет Свердловской области начал проверку.
Мальчика, гуляющего по улице в носках, заметили прохожие накануне вечером, передает E1.RU 12 января. Очевидцы успели сфотографировать, как школьник выгуливает собаку, а рядом идет женщина — его мама. По словам прохожих, она не реагировала на жалобы ребенка о том, что ему холодно и что у него «отпадут ноги». Мать ругалась на мальчика за то, что он долго выгуливал подаренного ему мопса — якобы у собаки замерзли лапы. Накануне в Екатеринбурге было около -20 градусов.
По данным издания, женщина вывела на улицу ребенка без обуви в воспитательных целях. Они прошли возле дома около 15 метров и вернулись. Жители обратились в полицию.
Следователи начали проверку. По данным СК, в ситуации усматриваются признаки грубого нарушения прав ребенка. Кроме того, следователи установят, не подвергался ли мальчик противоправным действиям раньше.
Как заявил E1.RU адвокат Сергей Колосовский, в этой ситуации рано обвинять женщину в жестоком обращении с ребенком. Однако, по его словам, если в поступке матери найдут признаки такого обращения, ей может грозит уголовное дело по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»).
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