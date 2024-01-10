В центре Петербурга школьница стала жертвой «модного патруля». В мороз её лишили одежды

Оперативники уголовного розыска за два дня нашли того, кто в рождественский мороз отобрал одежду у девочки-подростка в центре Петербурга. С заявлением в полицию обратилась мать, узнавшая финал посленовогодних приключений дочери.



О задержании подозреваемого в грабеже 10 января сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 16-летний первокурсник колледжа не разминулся с полицейскими у дома в Русско-Высоцком в Ломоносовском районе Ленобласти.



Предполагается, что именно он демонстрировал силу неподалёку от метро «Лиговский проспект» в восьмом часу вечера 7 января. Под удар попал 17-летний юноша, у его 15-летней спутницы бузотёр отобрал кофту. Мать девочки оценила вещь в 8 тысяч рублей.

