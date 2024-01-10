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    В центре Петербурга школьница стала жертвой «модного патруля». В мороз её лишили одежды

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    Оперативники уголовного розыска за два дня нашли того, кто в рождественский мороз отобрал одежду у девочки-подростка в центре Петербурга. С заявлением в полицию обратилась мать, узнавшая финал посленовогодних приключений дочери.

    О задержании подозреваемого в грабеже 10 января сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 16-летний первокурсник колледжа не разминулся с полицейскими у дома в Русско-Высоцком в Ломоносовском районе Ленобласти.

    Предполагается, что именно он демонстрировал силу неподалёку от метро «Лиговский проспект» в восьмом часу вечера 7 января. Под удар попал 17-летний юноша, у его 15-летней спутницы бузотёр отобрал кофту. Мать девочки оценила вещь в 8 тысяч рублей.

    Случившееся, вероятно, поспособствовало возвращению школьницы домой. По данным «Фонтанки», когда её друг звонил в полицию с рассказом о нападении, мать как раз обращалась к правоохранителям с просьбой отыскать дочь, которую не видела с новогодней ночи.

    Как уточнили в полицейском главке, подозреваемого в грабеже ограничили подпиской о невыезде.

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