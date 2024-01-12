WSJ: США и Великобритания приготовились наносить удары по хуситам в Йемене

США и Великобритания готовятся к нанесению ударов по хуситским повстанцам в Йемене — группировки проигнорировали ультиматум о прекращении атак на корабли, которые следующие через Красное море. Об этом в четверг, 12 января, сообщает The Wall Street Journal (WSJ), передает РБК.

Целями, вероятно, станут площадки для запуска ракет и беспилотников, радары и склады с оружием. Они находятся около городов Ходейда и Хаджа. Также инфраструктуры в столице страны — городе Сана.



Собеседники издания в Пентагоне рассказали, что ударами попытаются снизить число нападений хуситов, но так, чтобы не спровоцировать новых конфликтов в регионе.

