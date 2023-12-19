США объявили о начале операции в Красном море из-за ситуации с хуситами

США проведут операцию «Страж процветания» под эгидой Объединенных морских сил в Красном море. Об этом стало известно в понедельник, 18 декабря, из публикации на сайте американского военного ведомства.

Об операции объявил глава Пентагона Ллойд Остин. Ее целью станет обеспечение безопасного судоходства в Красном море из-за «безрассудных нападение хуситов из Йемена». «Недавняя эскалация безрассудных нападений хуситов, исходящих из Йемена, угрожает свободному движению торговли, ставит под угрозу невинных моряков и нарушает международное право», — говорится в сообщении Пентагона.