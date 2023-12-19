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    США объявили о начале операции в Красном море из-за ситуации с хуситами

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    США проведут операцию «Страж процветания» под эгидой Объединенных морских сил в Красном море. Об этом стало известно в понедельник, 18 декабря, из публикации на сайте американского военного ведомства.

    Об операции объявил глава Пентагона Ллойд Остин. Ее целью станет обеспечение безопасного судоходства в Красном море из-за «безрассудных нападение хуситов из Йемена». «Недавняя эскалация безрассудных нападений хуситов, исходящих из Йемена, угрожает свободному движению торговли, ставит под угрозу невинных моряков и нарушает международное право», — говорится в сообщении Пентагона.

    Остин уточнил, что в операции также примут участие Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия Сейшельские острова и Испания.

    Прочие подробности американской операции «Страж процветания» не уточняются.

    Недавно в Красном море загорелось коммерческое судно из-за попадания как минимум одной ракеты. По данным СМИ, ракеты были запущены с территории, контролируемой хуситами в Йемене.

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    СШАЙеменКрасное море
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