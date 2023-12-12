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    После попадания ракеты в Красном море вспыхнул химический танкер

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    2 комментария

    Пожар начался на коммерческом судне в Красном море в результате попадания как минимум одной ракеты, сообщает 11 декабря War Zone со ссылкой на американских чиновников.

    По их данным, ракеты были запущены с территории, контролируемой хуситами в Йемене.

    Судно M/T Strinda является химическим танкером и ходит под норвежским флагом. Американский эсминец с ракетным оружием отреагировал на экстренный вызов и теперь находится в поле зрения « Стринды».

    РИА Новости напоминает, что ранее управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило об инциденте с судном у берегов Йемена. На борту также был пожар. Экипаж в безопасности.

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    Комментарии 2

    Гость12 Дек 2023 в 09:26
    Балуют!
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