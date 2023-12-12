После попадания ракеты в Красном море вспыхнул химический танкер

Пожар начался на коммерческом судне в Красном море в результате попадания как минимум одной ракеты, сообщает 11 декабря War Zone со ссылкой на американских чиновников.



По их данным, ракеты были запущены с территории, контролируемой хуситами в Йемене.



Судно M/T Strinda является химическим танкером и ходит под норвежским флагом. Американский эсминец с ракетным оружием отреагировал на экстренный вызов и теперь находится в поле зрения « Стринды».



РИА Новости напоминает, что ранее управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило об инциденте с судном у берегов Йемена. На борту также был пожар. Экипаж в безопасности.

