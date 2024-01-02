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    Ракета ударила по грузовым перевозкам. Компания Maersk остановила транзит судов в Красном море

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    Датская судоходная компания Maersk объявила, что приостанавливает на неопределенный срок передвижение своих судов в Красном море, передает ТАСС 2 января.

    Поводом стало попадание ракеты в контейнеровоз Hangzhou 30 декабря. После инцидента компания заявила, что приостановит транзит на 48 часов и намеревалась возобновить перевозки после начала международной операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов в Красном море. Однако теперь перевозчик заявляет о решении приостановить все транзиты через Красное море и Аденский залив «до дальнейшего уведомления». «В тех случаях, когда это наиболее целесообразно для наших клиентов, суда изменят маршрут и продолжат путь вокруг мыса Доброй Надежды», — говорится в заявлении компании.

    Проблемы у грузовых судов в регионе начались после обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа. Движению судов препятствуют йеменские мятежники-хуситы, которые наносят удары по Израилю и связанным с ним морским судам в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Операцию Prosperity Guardian объявили власти США. В ней должны принять участие Бахрейн, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция. Планируется, что в ходе операции «Страж процветания» корабли НАТО будут обеспечивать защиту коммерческому судоходству от БПЛА и ракетных атак со стороны хуситов.

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