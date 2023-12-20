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    Стал известен план операции США «Страж процветания» в Красном море

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    США и союзники планируют создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Об этом в среду, 20 декабря, сообщает газета The Financial Times со ссылкой на несколько источников, передает РБК.

    Планируется, что в ходе операции «Страж процветания» корабли НАТО будут обеспечивать защиту коммерческому судоходству от БПЛА и ракетных атак со стороны хуситов.

    Накануне стало известно, что глава Пентагона Ллойд Остин объявил о проведении операции «Страж процветания» под эгидой США, Объединенных морских сил в Красном море. В ней примут участие Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания.

    Недавно в Красном море загорелось коммерческое судно из-за попадания как минимум одной ракеты. По данным СМИ, ракеты были запущены с территории, контролируемой хуситами в Йемене.

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