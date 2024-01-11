Суд отклонил жалобу солиста «Щенков», арестованного после выступления с носком на пенисе

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел жалобу на постановление Калининского районного суда в отношении солиста группы «Щенки» Максима Тесли (Моисеева). Как сообщили в пресс-службе городских судов 11 января, постановление оставлено без изменения, а жалоба — без удовлетворения.



9 января суд назначил Тесли 10 суток ареста за мелкое хулиганство после того, как фронтмен выступил на концерте в одном носке на интимном месте. Перформанс попал на видео, которое опубликовали в телеграм-каналах. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала Тесли подражателем рэпера VACIO — главной персоны «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой.