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    Суд отклонил жалобу солиста «Щенков», арестованного после выступления с носком на пенисе

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    Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел жалобу на постановление Калининского районного суда в отношении солиста группы «Щенки» Максима Тесли (Моисеева). Как сообщили в пресс-службе городских судов 11 января, постановление оставлено без изменения, а жалоба — без удовлетворения.

    9 января суд назначил Тесли 10 суток ареста за мелкое хулиганство после того, как фронтмен выступил на концерте в одном носке на интимном месте. Перформанс попал на видео, которое опубликовали в телеграм-каналах. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала Тесли подражателем рэпера VACIO — главной персоны «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой.

    Максима Тесли задержали в аэропорту Пулково, когда он готовился вылететь в Екатеринбург, чтобы оттуда улететь в Казахстан. Помимо ареста, Тесли получил повестку в военкомат. Как уточнил собеседник «Фонтанки», музыканта попросили явиться для уточнения данных.

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