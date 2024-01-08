Фронтмен группы «Щенки» вышел на сцену петербургского клуба с носком на пенисе. Мизулина уже отреагировала

Солист и автор песен группы «Щенки» Максим Тесли вышел на сцену в одном носке. Видео появилось в телеграм-каналах 8 января. Само выступление прошло накануне в клубе MOD в Петербурге.
Судя по афише, это был акустический концерт в стиле «домашней вечеринки». На видео попал фрагмент с исполнением песни «Белое на белом», которую фронтмен решил спеть, облачившись в носок на причинном месте. Но и этот элемент одежды не помог ему: в какой-то момент носок упал, музыкант поднял его, помахал залу со словами «спасибо, Петербург» и ушел со сцены. При этом, судя по другим видео в соцсетях, большую часть концерта солист выступал одетым.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина уже отреагировала на перформанс. Она назвала Тесли подражателем рэпера VACÍO, который пришел в аналогичном одеянии на небезызвестную «голую вечеринку» блогера Насти Ивлеевой.
«Интересно, как на это отреагируют правоохранительные органы северной столицы», — написала Мизулина в своем телеграм-канале.
Многие фанаты в комментариях под видео вспомнили, что солист группы «Щенки» и до истории с VACÍO выходил на концерты в одном носке, а изначально этот «образ» популяризировали музыканты группы Red Hot Chili Peppers.