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    Фронтмен группы «Щенки» вышел на сцену петербургского клуба с носком на пенисе. Мизулина уже отреагировала

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    25 комментариев

    Солист и автор песен группы «Щенки» Максим Тесли вышел на сцену в одном носке. Видео появилось в телеграм-каналах 8 января. Само выступление прошло накануне в клубе MOD в Петербурге.

    Судя по афише, это был акустический концерт в стиле «домашней вечеринки». На видео попал фрагмент с исполнением песни «Белое на белом», которую фронтмен решил спеть, облачившись в носок на причинном месте. Но и этот элемент одежды не помог ему: в какой-то момент носок упал, музыкант поднял его, помахал залу со словами «спасибо, Петербург» и ушел со сцены. При этом, судя по другим видео в соцсетях, большую часть концерта солист выступал одетым.

    Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина уже отреагировала на перформанс. Она назвала Тесли подражателем рэпера VACÍO, который пришел в аналогичном одеянии на небезызвестную «голую вечеринку» блогера Насти Ивлеевой.

    «Интересно, как на это отреагируют правоохранительные органы северной столицы», — написала Мизулина в своем телеграм-канале.

    Многие фанаты в комментариях под видео вспомнили, что солист группы «Щенки» и до истории с VACÍO выходил на концерты в одном носке, а изначально этот «образ» популяризировали музыканты группы Red Hot Chili Peppers.

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    Комментарии 25

    Гость08 Янв 2024 в 19:59
    Лютый троллинг!!
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