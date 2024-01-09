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    Солиста «Щенков» арестовали на 10 суток после выступления с носком на пенисе

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    Фронтмен рок-группы «Щенки» Максим Тесли получил 10 суток ареста за мелкое хулиганство. Решение 9 января вынес Калининский районный суд. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Концерт «Щенков» прошел в воскресенье в клубе MOD на Арсенальной набережной. На сцену Максим Тесли (Моисеев) вышел в одном носке на пенисе, в какой-то момент изделие свалилось на пол, а артист оказался совершенно голый. Все это попало на видео и было опубликовано в интернете. На перформанс обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и заподозрила Тесли в подражании рэперу VACIO, которого арестовали за ЛГБТ*-пропаганду после нашумевшей «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой. Правда, как выяснилось, в носке фронтмен «Щенков» выступал еще в 2016 году.

    «Было. Сожалею. Это случилось нечаянно. Я не думал, что этот носок спадет, и это казалось уместным перформансом, что, конечно, было не так», — объяснял суду Тесли.

    В понедельник вечером Максима Тесли задержали в аэропорту Пулково, музыкант готовился вылететь в Екатеринбург, чтобы оттуда улететь в Казахстан.

    *ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России.

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