Солиста «Щенков» арестовали на 10 суток после выступления с носком на пенисе

Фронтмен рок-группы «Щенки» Максим Тесли получил 10 суток ареста за мелкое хулиганство. Решение 9 января вынес Калининский районный суд. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Концерт «Щенков» прошел в воскресенье в клубе MOD на Арсенальной набережной. На сцену Максим Тесли (Моисеев) вышел в одном носке на пенисе, в какой-то момент изделие свалилось на пол, а артист оказался совершенно голый. Все это попало на видео и было опубликовано в интернете. На перформанс обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и заподозрила Тесли в подражании рэперу VACIO, которого арестовали за ЛГБТ*-пропаганду после нашумевшей «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой. Правда, как выяснилось, в носке фронтмен «Щенков» выступал еще в 2016 году.
«Было. Сожалею. Это случилось нечаянно. Я не думал, что этот носок спадет, и это казалось уместным перформансом, что, конечно, было не так», — объяснял суду Тесли.
В понедельник вечером Максима Тесли задержали в аэропорту Пулково, музыкант готовился вылететь в Екатеринбург, чтобы оттуда улететь в Казахстан.
*ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России.