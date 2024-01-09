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    Номер с носком на пенисе был в программе «Щенков» задолго до «голой» вечеринки

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    Выход солиста группы «Щенки» на сцену клуба MOD в одном носке не был подражанием рэперу VACIO. Это доказывают фото со старого концерта, которые «Фонтанке» помогли отыскать фанаты 9 января.

    На зимнем концерте в старом «Моде» на канале Грибоедова в 2016 году Максим Тесли тоже показывался публике в одном белом носке. Но в ту пору на это никто не обращал внимания. На рок-концертах случались и более вызывающие выступления.

    Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала Тесли подражателем рэпера VACIO, которого уже два раза арестовали после появления в свете в носке на причинном месте. Мизулина опубликовала скриншот выступления фронтмена «Щенков», где тот поет практически голым. После этого полиция задержала Максима Тесли (Моисеева) в аэропорту Пулково. Исполнитель пытался покинуть Россию.

    В отношении музыканта возбудили административное дело о мелком хулиганстве. СК может возбудить еще и уголовное дело. Тем временем Тесли уже привели в суд, где рады тому, что он приехал одетым.

    Объединенная пресс-служба судов Петербурга

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