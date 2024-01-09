Номер с носком на пенисе был в программе «Щенков» задолго до «голой» вечеринки

Выход солиста группы «Щенки» на сцену клуба MOD в одном носке не был подражанием рэперу VACIO. Это доказывают фото со старого концерта, которые «Фонтанке» помогли отыскать фанаты 9 января.



На зимнем концерте в старом «Моде» на канале Грибоедова в 2016 году Максим Тесли тоже показывался публике в одном белом носке. Но в ту пору на это никто не обращал внимания. На рок-концертах случались и более вызывающие выступления.



Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала Тесли подражателем рэпера VACIO, которого уже два раза арестовали после появления в свете в носке на причинном месте. Мизулина опубликовала скриншот выступления фронтмена «Щенков», где тот поет практически голым. После этого полиция задержала Максима Тесли (Моисеева) в аэропорту Пулково. Исполнитель пытался покинуть Россию.

