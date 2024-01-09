Солиста группы «Щенки» задержали в Пулково, он собирался покинуть Россию после концерта в носке

Солист рок-группы «Щенки» Максим Тесли (настоящее имя Максим Моисеев) задержан в аэропорту Пулково. Об этом «Фонтанке» стало известно 9 января. Музыканту вменяют мелкое хулиганство, но в перспективе маячит уголовное дело.



По информации источника, административное производство было возбуждено полицией Калининского района. Музыканта задерживали ночью. На руках у него был билет на самолет в Екатеринбург, откуда он, по предварительным данным, собирался уехать в Казахстан.



Максим Тесли был доставлен в полицию Калининского района, где его привлекли к административной ответственности и поместили в камеру. По данным «Фонтанки», с утра с ним проводятся процессуальные действия, после чего он будет передаваться в СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

