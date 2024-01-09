Солист «Щенков», арестованный после выступления с носком на пенисе, получил повестку в военкомат

Солист группы «Щенки» Максим Тесли (Моисеев) помимо 10 суток ареста за мелкое хулиганство получил повестку в военкомат. Как уточнил осведомленный собеседник «Фонтанки», музыканта просят явиться для уточнения данных. Документ вручил сотрудник военкомата после доставления в суд.



Ранее музыкант вышел на сцену в одном носке на пенисе, в какой-то момент изделие свалилось на пол, а артист оказался совершенно голый. Все это попало на видео и было опубликовано в интернете. На перформанс обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и заподозрила Тесли в подражании рэперу VACIO. К слову, VACIO также получил повестку в военкомат во время доставления в суд.