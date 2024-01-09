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    Солист «Щенков», арестованный после выступления с носком на пенисе, получил повестку в военкомат

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    Солист группы «Щенки» Максим Тесли (Моисеев) помимо 10 суток ареста за мелкое хулиганство получил повестку в военкомат. Как уточнил осведомленный собеседник «Фонтанки», музыканта просят явиться для уточнения данных. Документ вручил сотрудник военкомата после доставления в суд.

    Ранее музыкант вышел на сцену в одном носке на пенисе, в какой-то момент изделие свалилось на пол, а артист оказался совершенно голый. Все это попало на видео и было опубликовано в интернете. На перформанс обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и заподозрила Тесли в подражании рэперу VACIO. К слову, VACIO также получил повестку в военкомат во время доставления в суд.

    После этого Тесли задержали в аэропорту Пулково при попытке покинуть Россию и возбудили административное дело о мелком хулиганстве.

    Адвокат Максима Тесли не стала комментировать информацию, сославшись на отсутствие согласия на разглашение. «Фонтанка» также задала вопрос о повестке пресс-службе Западного военного округа.

    Обновлено в 20:30.

    В пресс-службе Западного военного округа уточнили, что повестка была вручена «для уточнения данных». В 37 лет музыкант не состоял на воинском учете.

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