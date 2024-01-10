Воды нет, батареи холодные. Куда звонить?

На протяжении всех январских выходных на «Фонтанку» писали читатели, которые по несколько суток сидели без отопления, без горячей и холодной воды. Многие рассказывали о том, что у них формально топят, но батареи не желают нагреваться до нормативных показателей, так что в квартирах от плюс 10 до плюс 18.



Жилищный комитет назвал работу управляющих организаций удовлетворительной, а комитет по энергетике отчитался об отсутствии серьезных аварий на наружных энергосетях. При этом чиновники разошлись во мнениях по поводу того, почему в квартиры подавали недостаточно горячий теплоноситель. Комитет по энергетике считает, что теплоснабжающие организации доводили до дома воду нормативной температуры, жилищный — что это относится не ко всем домам.