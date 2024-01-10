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    Воды нет, батареи холодные. Куда звонить?

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    Фото: Влад Некрасов / «Коммерсантъ»
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    В Петербурге продолжают аварийно отключать отопление и воду в домах на фоне перепадов температур. «Фонтанка» рассказывает, куда звонить.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Первый путь — звонок в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей организации. Ее название и контакты должны быть в квитанции, а также на стенде в парадной. Впрочем, еще накануне жилищный комитет признал, что не все управляющие организации на выходных смогли обеспечить горожанам своевременное оповещение: те часами пытались дозвониться до диспетчеров, чтобы узнать, почему они мерзнут. Компаний в городе четыре сотни, более централизованно информацию можно получить в районных жилагентствах по горячим линиям.

    • Адмиралтейский район: 409–71–21 (круглосуточно);
    • Василеостровский район: 323–20–38 (круглосуточно);
    • Выборгский район: 417–66–58 (круглосуточно);
    • Калининский район: 542–26–18 (круглосуточно);
    • Кировский район: 252–25–64 (с 9:00 до 18:00); 252–65–23 (с 18:00 до 9:00);
    • Колпинский район: 246–44–98 (круглосуточно);
    • Красногвардейский район: 241–59–96 (круглосуточно);
    • Красносельский район: 241–38–03 (круглосуточно);
    • Кронштадтский район: 246–20–22, 435–33–96 (круглосуточно);
    • Курортный район: 409–74–77 (круглосуточно);
    • Московский район: 241–36–65 (круглосуточно);
    • Невский район: 412–33–37 (круглосуточно); 242–39–27 (с 9:00 до 18:00);
    • Петроградский район: 241–22–22 (круглосуточно);
    • Петродворцовый район: 409–72–75 (круглосуточно);
    • Приморский район: 576–46–11 (круглосуточно);
    • Пушкинский район: 241–39–81 (с 9:00 до 18:00); 241–39–80 (круглосуточно);
    • Фрунзенский район: 576–53–49 (круглосуточно);
    • Центральный район: 273–15–82 (с 9:00 до 18:00); 272–11–44 (с 18:00 до 9:00).

    Своя горячая линия есть и у самой аварийно-восстановительной службы жилищного комитета, она работает с 9:00 до 20:00, телефон — 409–73–78.

    Традиционно жилищники советуют также подавать заявки в Городской мониторинговый центр по телефону 004.

    А вот разрекламированная единая диспетчерская служба пока работает только в тестовом режиме и на ограниченное число домов.

    Фото: Влад Некрасов / «Коммерсантъ»
    Фото: «Фонтанка.ру»

    На протяжении всех январских выходных на «Фонтанку» писали читатели, которые по несколько суток сидели без отопления, без горячей и холодной воды. Многие рассказывали о том, что у них формально топят, но батареи не желают нагреваться до нормативных показателей, так что в квартирах от плюс 10 до плюс 18.

    Жилищный комитет назвал работу управляющих организаций удовлетворительной, а комитет по энергетике отчитался об отсутствии серьезных аварий на наружных энергосетях. При этом чиновники разошлись во мнениях по поводу того, почему в квартиры подавали недостаточно горячий теплоноситель. Комитет по энергетике считает, что теплоснабжающие организации доводили до дома воду нормативной температуры, жилищный — что это относится не ко всем домам.

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