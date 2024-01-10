Воды нет, батареи холодные. Куда звонить?

В Петербурге продолжают аварийно отключать отопление и воду в домах на фоне перепадов температур. «Фонтанка» рассказывает, куда звонить.
Первый путь — звонок в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей организации. Ее название и контакты должны быть в квитанции, а также на стенде в парадной. Впрочем, еще накануне жилищный комитет признал, что не все управляющие организации на выходных смогли обеспечить горожанам своевременное оповещение: те часами пытались дозвониться до диспетчеров, чтобы узнать, почему они мерзнут. Компаний в городе четыре сотни, более централизованно информацию можно получить в районных жилагентствах по горячим линиям.
- Адмиралтейский район: 409–71–21 (круглосуточно);
- Василеостровский район: 323–20–38 (круглосуточно);
- Выборгский район: 417–66–58 (круглосуточно);
- Калининский район: 542–26–18 (круглосуточно);
- Кировский район: 252–25–64 (с 9:00 до 18:00); 252–65–23 (с 18:00 до 9:00);
- Колпинский район: 246–44–98 (круглосуточно);
- Красногвардейский район: 241–59–96 (круглосуточно);
- Красносельский район: 241–38–03 (круглосуточно);
- Кронштадтский район: 246–20–22, 435–33–96 (круглосуточно);
- Курортный район: 409–74–77 (круглосуточно);
- Московский район: 241–36–65 (круглосуточно);
- Невский район: 412–33–37 (круглосуточно); 242–39–27 (с 9:00 до 18:00);
- Петроградский район: 241–22–22 (круглосуточно);
- Петродворцовый район: 409–72–75 (круглосуточно);
- Приморский район: 576–46–11 (круглосуточно);
- Пушкинский район: 241–39–81 (с 9:00 до 18:00); 241–39–80 (круглосуточно);
- Фрунзенский район: 576–53–49 (круглосуточно);
- Центральный район: 273–15–82 (с 9:00 до 18:00); 272–11–44 (с 18:00 до 9:00).
Своя горячая линия есть и у самой аварийно-восстановительной службы жилищного комитета, она работает с 9:00 до 20:00, телефон — 409–73–78.
Традиционно жилищники советуют также подавать заявки в Городской мониторинговый центр по телефону 004.
А вот разрекламированная единая диспетчерская служба пока работает только в тестовом режиме и на ограниченное число домов.