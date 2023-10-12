Единая диспетчерская служба ЖКХ появилась в Петербурге, но пока только для 128 домов

Пилотный проект диспетчерской службы ЖКХ запустили в Петербурге. Это будет единая система управления жилищно-коммунальным хозяйством города, сообщает правительство Петербурга 12 октября.



Петербуржцы смогут сообщать в службу о проблемах, связанных с жилищным фондом, коммунальной инфраструктурой и придомовыми территориями, по телефону или через электронную систему.

Диспетчеры будут заносить обращения жителей в базу и передавать исполнителям, после чего сообщать заявителю о результате. По задумке, это должно упростить работу с обращениями горожан и позволить диспетчерам оперативно реагировать на заявки.