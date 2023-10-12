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    Единая диспетчерская служба ЖКХ появилась в Петербурге, но пока только для 128 домов

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    8 комментариев

    Пилотный проект диспетчерской службы ЖКХ запустили в Петербурге. Это будет единая система управления жилищно-коммунальным хозяйством города, сообщает правительство Петербурга 12 октября.

    Петербуржцы смогут сообщать в службу о проблемах, связанных с жилищным фондом, коммунальной инфраструктурой и придомовыми территориями, по телефону или через электронную систему.

    Диспетчеры будут заносить обращения жителей в базу и передавать исполнителям, после чего сообщать заявителю о результате. По задумке, это должно упростить работу с обращениями горожан и позволить диспетчерам оперативно реагировать на заявки.

    В пилотном проекте участвуют жители домов, которые обслуживает ГУПРЭП «Прогресс». Под его управлением находятся 128 домов в Выборгском, Калининском и Красногвардейском районах. Они уже могут оставлять заявки, оценивать качество работ, передавать показания приборов учета и получать информацию об аварийных и плановых отключениях в их доме.

    Позже к Единой диспетчерской службе ЖКХ планируют подключить весь Петербург.

    Ранее в Петербурге сменился вице-губернатор, ответственный за ЖКХ.

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    Комментарии 8

    Гость12 Окт 2023 в 23:08
    Где номер...болтуны
    +0−0
    Гость12 Окт 2023 в 22:20
    И КАКОВ ЖЕ ЭТО НОМЕР????
    +0−0
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