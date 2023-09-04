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    В Петербурге сменился вице-губернатор, ответственный за ЖКХ и памятники. Это место занял глава Красногвардейского района

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    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий покинул свою должность. На его место назначен глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин.

    О решении губернатора Петербурга 4 сентября сообщает пресс-служба Смольного. Как говорится в сообщении, о нем глава города Александр Беглов объявил на совещании с членами правительства. Анатолий Повелий назначен советником губернатора. Что касается Красногвардейского района, то с уходом оттуда Разумишкина им будет руководить его первый заместитель — Ольга Козлова.

    Напомним, после всех перераспределений полномочий в зону ответственности Анатолия Повелия входили: комитет по благоустройству, жилищный комитет, Государственная административно-техническая инспекция, Государственная жилищная инспекция, Государственная техническая инспекция — и комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

    Анатолий Повелий был назначен вице-губернатором осенью 2021 года, он сменил Николая Бондаренко, ушедшего в Законодательное собрание. До этого Повелий возглавлял Колпинский район. За время его руководства жилищно-коммунальным блоком, в частности, была проведена реформа содержания внутриквартальных территорий, начата работа по преобразованию дорожных предприятий города в ГБУ, а также создан единый расчетный центр для квитанций ЖКХ. КГИОП и вся сфера охраны памятников культуры вошла в круг его кураторства совсем недавно.

    Евгений Разумишкин возглавил администрацию Красногвардейского района в 2016 году. До этого работал в других районах, а также в администрации губернатора.

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