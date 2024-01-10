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    Станцию метро «Удельная» в Петербурге закроют на капремонт за 1,9 млрд

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    «Петербургский метрополитен» ищет подрядчика на капитальный ремонт станции метро «Удельная». Всё хотят закончить через год.

    Аукцион был объявлен еще перед Новым годом, следует из информации на сайте госзакупок. Речь идет о капитальном ремонте вестибюля, наклонного хода, тяговой подстанции и системы вентиляции. Максимальная цена контракта — 1,862 млрд рублей. Начало работ — с момента его подписания, окончание — не позднее 22 февраля 2025 года.

    «Фактические работы по капитальному ремонту с закрытием вестибюля станции «Удельная» (СМР) должны производиться круглосуточно с возможностью выполнения работ в выходные и праздничные дни при условии дополнительного согласования времени производства работ с заказчиком», — говорится в документации.

    Напомним, «Удельная» значилась в списке станций, которые должны в ближайшее время уйти на капремонт, как и следующая на линии станция «Озерки». В 2023 году был закончен ремонт «Пионерской», в конце января должна открыться «Ладожская». Помимо этого, ряд станций должны пройти масштабную реконструкцию, подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

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