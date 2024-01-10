Станцию метро «Удельная» в Петербурге закроют на капремонт за 1,9 млрд

«Петербургский метрополитен» ищет подрядчика на капитальный ремонт станции метро «Удельная». Всё хотят закончить через год.



Аукцион был объявлен еще перед Новым годом, следует из информации на сайте госзакупок. Речь идет о капитальном ремонте вестибюля, наклонного хода, тяговой подстанции и системы вентиляции. Максимальная цена контракта — 1,862 млрд рублей. Начало работ — с момента его подписания, окончание — не позднее 22 февраля 2025 года.



«Фактические работы по капитальному ремонту с закрытием вестибюля станции «Удельная» (СМР) должны производиться круглосуточно с возможностью выполнения работ в выходные и праздничные дни при условии дополнительного согласования времени производства работ с заказчиком», — говорится в документации.

