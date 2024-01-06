МВД: среди пострадавших в ДТП с автобусом в Красном Селе — четырехлетний мальчик

На перекрёстке улиц Свободы и Лермонтова в Красном Селе столкнулись легковой автомобиль и маршрутный автобус. Среди пострадавших оказались четырехлетний ребенок и пассажир маршрутки, сообщили 6 января «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
«28-летняя женщина, управляя автомобилем «Черри Тигго», выезжая с прилегающей территории, не уступила проезд по главной дороге маршрутному автобусу ПАЗ под управлением 42-летнего водителя», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В результате аварии в состоянии средней тяжести госпитализированы 4-летний пассажир легкового автомобиля, а также 59-летний пассажир маршрутки.
Ранее в соцсетях сообщалось, что один из пассажиров «вылетел из автобуса» в результате аварии в Красном Селе. В комментариях жители предположили, что помимо знаков на этом перекресте необходимо установить светофор.