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    МВД: среди пострадавших в ДТП с автобусом в Красном Селе — четырехлетний мальчик

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    На перекрёстке улиц Свободы и Лермонтова в Красном Селе столкнулись легковой автомобиль и маршрутный автобус. Среди пострадавших оказались четырехлетний ребенок и пассажир маршрутки, сообщили 6 января «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

    Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

    «28-летняя женщина, управляя автомобилем «Черри Тигго», выезжая с прилегающей территории, не уступила проезд по главной дороге маршрутному автобусу ПАЗ под управлением 42-летнего водителя», — уточнили в пресс-службе ведомства.

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    В результате аварии в состоянии средней тяжести госпитализированы 4-летний пассажир легкового автомобиля, а также 59-летний пассажир маршрутки.

    Ранее в соцсетях сообщалось, что один из пассажиров «вылетел из автобуса» в результате аварии в Красном Селе. В комментариях жители предположили, что помимо знаков на этом перекресте необходимо установить светофор.

    Фото: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

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    Комментарии 20

    Гость06 Янв 2024 в 21:53
    Помоги ему Боженька!!!!
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