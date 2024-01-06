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    «Человек вылетел из автобуса». Жёсткое ДТП в Красном Селе попало на видео

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    В Красном Селе 6 января произошло жесткое ДТП. На перекрестке улиц Свободы и Лермонтова столкнулись кроссовер и маршрутка.

    Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

    Как пишет «Транспортный коллапс. Красное Село», женщина за рулем внедорожника выехала на нерегулируемый перекресток и врезалась в маршрутку, которая двигалась по главной дороге.

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    «Есть пострадавшие, человек вылетел из автобуса», — отмечается в сообщении.

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    Это далеко не первая авария на этом участке дороги. В соцсетях перекресток успели прозвать «самым заколдованным». Местные жители предполагают, что помимо знаков тут на необходимо установить светофор.

    Фото: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село
    Фото: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

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