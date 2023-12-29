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    Как вам такие цифры? «Фонтанка» узнала среднюю зарплату таксиста в Петербурге

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    33 комментария
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Средняя заработная плата водителя такси в Петербурге в декабре 2023 года выросла до 130,3 тыс. рублей. Это примерно на 30% больше, чем было годом ранее.

    Как рассказали «Фонтанке» 29 декабря в пресс-службе рекрутингового онлайн-сервиса hh.ru, в конце 2022 года работодатели предлагали водителям в среднем 99,8 тыс. рублей за месяц работы. В декабре 2023 года эта сумма выросла на 30,5 тыс. рублей.

    Из данных Росстата следует, что на декабрь традиционно приходится пик роста цен на услуги такси. В этом месяце в связи с новогодними праздниками повышается спрос на перевозки. Растут не только цены, но и доходы шоферов. В частности, в новогоднюю ночь агрегаторы и таксопарки стараются вывести на линию как можно больше водителей и стимулируют их дополнительными выплатами.

    «Работодатели в предновогодних и новогодних вакансиях могут указывать, что доход водителя в праздничную ночь и первые дни январских каникул, как правило, на 10 000 — 14 000 рублей больше, чем в обычное время. Связано это традиционно с двумя причинами — повышенным спросом у населения и потребностью в трезвых водителях у бизнеса», — сообщила «Фонтанке» Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

    По ее оценке, в целом за три дня (30, 31 декабря и 1 января) водитель такси в Петербурге может заработать до 30 000 — 35 тыс. рублей «чистыми». То есть за вычетом комиссии агрегатора, аренды машины, расходов на бензин и мойку.

    Подробнее о том, насколько может подорожать такси в новогоднюю ночь и когда сервисы советуют вызывать машину, чтобы было дешевле, читайте на «Фонтанке».

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 33

    Гость29 Дек 2023 в 19:03
    автор не в теме,чушь
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