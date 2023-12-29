Как вам такие цифры? «Фонтанка» узнала среднюю зарплату таксиста в Петербурге

Средняя заработная плата водителя такси в Петербурге в декабре 2023 года выросла до 130,3 тыс. рублей. Это примерно на 30% больше, чем было годом ранее.



Как рассказали «Фонтанке» 29 декабря в пресс-службе рекрутингового онлайн-сервиса hh.ru, в конце 2022 года работодатели предлагали водителям в среднем 99,8 тыс. рублей за месяц работы. В декабре 2023 года эта сумма выросла на 30,5 тыс. рублей.