«Удачное время, чтобы заработать». Насколько подорожает такси в новогоднюю ночь и когда вызывать дешевле

Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Кто постоянно пользуется агрегаторами такси, заметили, как подорожали их услуги в 2023 году. По данным «Яндекс. Такси», в Петербурге поездки стали дороже на 21%. Основная причина в нехватке водителей. Новогоднюю ночь большинство шоферов тоже хотят проводить со своими близкими, поэтому на линию выйдут не все. «Фонтанка» узнала, как в зависимости от этого будет меняться цена и сколько она может составить в новогоднюю ночь.



Насколько подорожало такси Как видно из графика, основанного на данных Росстата, в Петербурге услуги таксистов стоят примерно на 40% больше, чем в среднем по России. По крайней мере, так было в ноябре. Данные за декабрь еще не опубликованы.

Если в стране с 2020 по 2022 год цены росли плавно и резко пошли в гору только в 2023 году, то в Петербурге ценник начал скакать еще в прошлом году. С начала 2023 года в городе, по официальным данным, цены на такси выросли почти на 20%. Традиционно на декабрь приходится ценовой максимум, что, скорее всего, связано с пиковым спросом в предновогодний и новогодний периоды. В январе спрос резко падает и это приводит к снижению цен.

Так или иначе, сейчас цены на такси находятся на своем максимуме как минимум за последние четыре года. Это произошло потому, что рынок столкнулся с нехваткой водителей, водители и парки — с удорожанием автомобилей и их обслуживания, от импортных запчастей до страховок. В Петербурге ситуацию дополнительно осложнила заработавшая осенью реформа рынка, которая призвана очистить его от нелегальных перевозчиков.



Как вырос доход водителей В результате, чтобы сохранить водителей, работодателям пришлось повышать им зарплаты. И как сообщили «Фонтанке» в рекрутинговом онлайн-сервисе hh.ru, в декабре средняя зарплата водителя в Петербурге достигает 130,3 тыс. рублей в месяц. Это примерно на 30% больше, чем год назад, когда таксист в Петербурге получал в среднем 99,8 тыс. рублей.

В предновогодних и новогодних вакансиях работодатели могут указывать, что в праздничную ночь и первые дни январских каникул доход водителей на 10–14 тыс. рублей больше, чем в обычные дни, отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО. Это связано не только с повышенным спросом жителей, но и потребностью бизнеса в трезвых шоферах.



«В целом за три дня, с 30 по 31 декабря и 1 января, водитель такси в Петербурге может заработать после вычета комиссии, аренды машины, расходов на бензин и мойку «чистыми» до 30 000–35 000 рублей. Также для водителей выгодно выходить на линию и возить людей все остальные дни каникул — это тоже удачное время, чтобы заработать», — говорит она.

Насколько могут поднять цены Чтобы узнать, насколько может подорожать такси в новогоднюю ночь, можно экстраполировать. Если взять 130 тысяч за общий доход таксиста, те 10–14 тысяч рублей, которые он может заработать сверх, составят примерно десятую часть дохода. То есть цены должны вырасти не менее чем на 10%. При этом стоит учитывать, что водитель получает не всю сумму, которую платит клиент. Часть денег забирает себе агрегатор.



В прошлые годы сервисы заказа автомобилей говорили, что повышение цен в новогоднюю ночь может составить до 20%. Скорее всего, это будет справедливо и для будущих праздников, если рост не будет даже больше с учетом дефицита кадров.

«Новый год хотя праздник и семейный, но представить в праздничную ночь пустые улицы, как в 4 утра буднего дня, сложно. Чтобы нам с вами было удобно навестить родных и близких, провести вечер в ресторане или в загородном комплексе, справедливо заплатить людям, работающим в эту ночь, немного больше обычного. Поэтому и цены на поездки на такси в эту ночь ожидаемо вырастут. Наши водители получат дополнительные выплаты», — сообщил «Фонтанке» представитель петербургского «Такси 068» Максим Иванченко.



«Тарифы, из которых складывается цена поездки на такси — стоимость 1 км и 1 минуты, — в сервисе перед Новым годом не меняются. Однако стоит учитывать, что финальная цена зависит и от других факторов: длительности поездки, уровня спроса, количества свободных машин на линии. Косвенно влияет и сезонность: в снег или морозы желающих уехать на такси становится значительно больше. А водителей, наоборот, меньше: из-за сложной дорожной ситуации многие решают остаться дома», — рассказали в пресс-службе «Яндекс. Такси».



Когда вызывать, чтобы сэкономить Агрегаторы традиционно советуют 31-го числа вызывать машину до 20:00 или после 22:00. В промежутке между этими часами спрос на перемещения самый высокий, а вот после предполагается, что все уже сделают последние покупки и доберутся до гостей, а значит, свободных машин будет больше и стоимость ниже.



«Но стоит поторопиться, потому что ближе к полуночи водители начинают уходить с линии, чтобы успеть к семьям за новогодний стол, а значит, свободных машин в округе становится меньше и цены временно растут», — отмечают в «Яндекс. Такси».

Следующая волна высокого спроса накатывает после полуночи и длится примерно до 2:30. В сервисе считают наиболее благоприятным временем, чтобы отправиться в гости или переместиться домой, промежуток с 2:30 до 4:30. Наутро самым благоприятным временем с точки зрения стоимости может стать период с 8:00 до 11:00. В это время водители выходят на линию, а большинство людей отсыпается по домам. С 11 до 15 часов ожидается следующая волна спроса и поездок по родственникам, друзьям, магазинам, каткам и другим активностям.

Только вот, следуя логике агрегаторов, чем больше людей будут знать о таких рекомендациях, тем больше будет нагрузка в рекомендованные часы. Поэтому, как советуют профильные телеграм-каналы, лучше вызывать автомобиль, когда удобно. Возможно, за счет перераспределения спроса цена сможет удивить и в хорошем смысле.



Конфликты между водителями и пассажирами в новогоднюю ночь случаются редко, рассказали в «Такси 068». В праздник большинство людей доброжелательны, чего не скажешь о последней неделе декабря.

«В Новый год бывают ситуации, когда пассажир по объективным причинам не может выйти к машине или меняет маршрут уже в поездке, но конфликты случаются редко. Такси 068 работает преимущественно в комфорт-классе, у нас замечательные пассажиры, и мы избавлены от необходимости снимать автомобили с линии из-за порчи обивки или решать проблемы с конфликтами», — отметили в компании.

Как еще дешевле перемещаться по городу Если такси все равно дорогое, расстраиваться не стоит. Есть запасной вариант в виде общественного транспорта. Метро будет работать всю ночь, а также по улицам города будет курсировать 21 автобусный маршрут, пять троллейбусных и три трамвайных. Какие именно это маршруты, можно посмотреть здесь. Интервал движения наземного общественного транспорта составит 30 минут. Поезда в метро будут ходить с интервалом от 5 до 9 минут.



Если вам повезло и в вашей компании оказался трезвый водитель, можно воспользоваться каршерингом. Сейчас в «Яндекс. Драйве», например, можно арендовать автомобиль, заплатив 103 рубля за посадку и по 13 рублей за каждую минуту поездки. В «Ситидрайве» такой же автомобиль можно взять по тарифу 17,34 рубля в минуту, Chery Tiggo 7 Pro — за 15,85 рубля в минуту, машину премиум-класса марки Exeed — за 18,48 рубля в минуту. В «Делимобиле» расценки такие — минута пути в новом китайском кроссовере Omoda C5 стоит 13,58 рубля, в старом Volkswagen Polo — 9,41 рубля.



Это цены, установленные каршерингами еще не в самый горячий предновогодний период, и «Фонтанка» приводит их только в качестве ориентира. У каршеринговых компаний, как и у агрегаторов такси, динамическое ценообразование, зависящее от спроса. Поэтому, если перед Новым годом тарифы будут высокие, сразу после боя курантов они могут снизиться пропорционально алкоголизации празднующих.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

