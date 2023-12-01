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    «Яндекс Такси» раскрыл динамику цен за год: в Петербурге поездки стали дороже на 21%. Главная причина — дефицит водителей

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    Сервис «Яндекс Такси» опубликовал данные по изменению цен на поездки. В Петербурге и Ленинградской области за последние 12 месяцев средняя стоимость минуты подорожала на 21% год к году. Главной причиной роста цен в сервисе называют нехватку водителей — общий дефицит в стране оценивается в 80 тысяч человек.

    Для расчета динамики за год аналитики сервиса использовали среднюю стоимость минуты с учетом всех тарифов, кроме корпоративных. Сравнивалась стоимость с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года с аналогичным периодом годом ранее, что включает все сезонные колебания, в том числе пиковый декабрь. Данные приводятся по регионам, административными центрами которых являются города-миллионники.

    Сильнее всего за год подорожали поездки в Ростовской области — на 27%, также высокий рост показали Республика Татарстан (26%) и Челябинская область (25%). В Петербурге и Ленинградской области средняя стоимость минуты выросла на 21% и составила 23 рубля. В Москве и Московской области динамика ниже — рост составил 19%, но при этом самая высокая стоимость минуты среди всех российских регионов — 28 рублей. Основным фактором роста, по оценкам компании, стал дефицит водителей. Часть водителей переходят в другие сферы, в том числе из-за роста издержек: выросли расходы на автомобили и их обслуживание. Повлияло и уменьшение числа мигрантов среди водителей. Для нормализации ситуации отрасли необходимо дополнительно 80 тысяч водителей.

    Помимо этого на рост средней стоимости минуты в течение года влияли сезонные и временные факторы.

    При этом спрос на поездки в такси за год увеличился на 20%, а в крупных городах увеличилась доля поездок по тарифам с более высокой стоимостью.

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