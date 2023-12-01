«Яндекс Такси» раскрыл динамику цен за год: в Петербурге поездки стали дороже на 21%. Главная причина — дефицит водителей

Сервис «Яндекс Такси» опубликовал данные по изменению цен на поездки. В Петербурге и Ленинградской области за последние 12 месяцев средняя стоимость минуты подорожала на 21% год к году. Главной причиной роста цен в сервисе называют нехватку водителей — общий дефицит в стране оценивается в 80 тысяч человек.



Для расчета динамики за год аналитики сервиса использовали среднюю стоимость минуты с учетом всех тарифов, кроме корпоративных. Сравнивалась стоимость с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года с аналогичным периодом годом ранее, что включает все сезонные колебания, в том числе пиковый декабрь. Данные приводятся по регионам, административными центрами которых являются города-миллионники.

