Общественный транспорт в новогоднюю ночь — как работает и сколько ждать?

Интервал движения составит 30 минут. Кроме того, будет работать метро с интервалом движения поездов от 5 до 9 минут.

Как рассказали в правительстве города 28 декабря, в ночной новогодний рейс на улицы Петербурга выйдут:

29 маршрутов и метрополитен повезут жителей Петербурга в новогоднюю ночь. Общественный транспорт будет ходить с фиксированными интервалами.

Городской транспорт также будет ходить и в Рождество. Поедут метрополитен и еще 10 наземных маршрутов:



6 автобусных (№ 2, 4, 74, 193, 239, 271);



3 троллейбусных (№ 23, 28, 46);



1 трамвайный (№ 55).



Интервал движения такой же, как и в новогоднюю ночь.

