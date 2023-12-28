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    Общественный транспорт в новогоднюю ночь — как работает и сколько ждать?

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    29 маршрутов и метрополитен повезут жителей Петербурга в новогоднюю ночь. Общественный транспорт будет ходить с фиксированными интервалами.

    Как рассказали в правительстве города 28 декабря, в ночной новогодний рейс на улицы Петербурга выйдут:

    • 21 автобусный маршрут (№ 2, 4, 13, 74, 77, 100, 101, 115А, 120, 145, 186, 190, 193, 196, 197, 204Э, 211, 239, 271, 290, 397);
    • 5 троллейбусных маршрутов (№ 2, 23, 28, 31, 46);
    • 3 трамвайных маршрута (№ 55, 60, 100).

    Интервал движения составит 30 минут. Кроме того, будет работать метро с интервалом движения поездов от 5 до 9 минут.

    Городской транспорт также будет ходить и в Рождество. Поедут метрополитен и еще 10 наземных маршрутов:

    • 6 автобусных (№ 2, 4, 74, 193, 239, 271);
    • 3 троллейбусных (№ 23, 28, 46);
    • 1 трамвайный (№ 55).

    Интервал движения такой же, как и в новогоднюю ночь.

    Добавим, что, по предварительному прогнозу, в новогоднюю ночь будет тепло. Местами ожидается мокрый снег.

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