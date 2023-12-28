Общественный транспорт в новогоднюю ночь — как работает и сколько ждать?

29 маршрутов и метрополитен повезут жителей Петербурга в новогоднюю ночь. Общественный транспорт будет ходить с фиксированными интервалами.
Как рассказали в правительстве города 28 декабря, в ночной новогодний рейс на улицы Петербурга выйдут:
- 21 автобусный маршрут (№ 2, 4, 13, 74, 77, 100, 101, 115А, 120, 145, 186, 190, 193, 196, 197, 204Э, 211, 239, 271, 290, 397);
- 5 троллейбусных маршрутов (№ 2, 23, 28, 31, 46);
- 3 трамвайных маршрута (№ 55, 60, 100).
Интервал движения составит 30 минут. Кроме того, будет работать метро с интервалом движения поездов от 5 до 9 минут.
Городской транспорт также будет ходить и в Рождество. Поедут метрополитен и еще 10 наземных маршрутов:
- 6 автобусных (№ 2, 4, 74, 193, 239, 271);
- 3 троллейбусных (№ 23, 28, 46);
- 1 трамвайный (№ 55).
Интервал движения такой же, как и в новогоднюю ночь.
Добавим, что, по предварительному прогнозу, в новогоднюю ночь будет тепло. Местами ожидается мокрый снег.