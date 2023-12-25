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    Около ноля и снег. Чего ждать от погоды в Петербурге в новогоднюю ночь — предварительный прогноз

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    Новогодняя ночь в Петербурге будет теплой и снежной. Все благодаря воздушным массам с Атлантики. Но на праздниках, возможно, придет другой циклон, который охладит петербуржцев.

    Предварительный прогноз дал специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус 25 декабря. По его словам, погоду к началу 2024 года определит циклон с атлантическим теплым воздухом.

    «На погоду будет влиять мощный, наполненный влажным атлантическим теплым воздухом циклон. Его влияние продлится до новогодней ночи, мы будем находиться в этом теплом воздухе. Только утром 1 января циклон начнет уходить и к берегам Невы начнут поступать более прохладные воздушные массы», — прогнозирует Леус.

    31 декабря в течение дня и в ночь на 1 января погода будет облачной, ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами гололедица. Днем — от ноля до +2 градусов, в новогоднюю ночь — около ноля.

    К утру 1 января в облаках появятся неустойчивые прояснения, возможна более сильная гололедица, местами пройдет небольшой снег. Столбики термометров понизятся до –1…–3 градусов. Днем — небольшой снег, температура будет в пределах 0…–2 градусов.

    «Учитывая ситуацию, что у нас на календаре зима, а тут — вторжение очень теплой Атлантики, то практически каждый день ситуация меняется в ту или в другую сторону, и вот этот прогноз еще будет уточняться», — добавил Леус.

    Точные прогнозы пока не дает и главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его словам, этот декабрь был необычным с точки зрения погоды и прогноз остается неопределенным, так как нет устойчивого атмосферного процесса.

    Зато есть прогноз погоды на предновогоднюю неделю. Читайте его в материале «Фонтанки».

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