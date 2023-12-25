Около ноля и снег. Чего ждать от погоды в Петербурге в новогоднюю ночь — предварительный прогноз

Новогодняя ночь в Петербурге будет теплой и снежной. Все благодаря воздушным массам с Атлантики. Но на праздниках, возможно, придет другой циклон, который охладит петербуржцев.



Предварительный прогноз дал специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус 25 декабря. По его словам, погоду к началу 2024 года определит циклон с атлантическим теплым воздухом.

«На погоду будет влиять мощный, наполненный влажным атлантическим теплым воздухом циклон. Его влияние продлится до новогодней ночи, мы будем находиться в этом теплом воздухе. Только утром 1 января циклон начнет уходить и к берегам Невы начнут поступать более прохладные воздушные массы», — прогнозирует Леус.