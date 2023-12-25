Предновогодняя неделя подморозит и засыплет петербуржцев снегом. Но оттепель вернется

Предновогодняя неделя в Петербурге пройдет при небольших морозах и снегопадах. Однако чем ближе будет Новый год, тем теплее будет становиться, прогнозирует специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус 25 декабря.

«Пути малоактивных циклонов, перемежающихся небольшими гребнями, будут пролегать южнее региона, слегка прибавляя снега и удерживая температуру в зоне отрицательных температур. А в пятницу регион попадет в теплый сектор обширного атлантического циклона, который принесет в регион осадки в смешанной фазе и даст начало мощной волне тепла», — говорит Леус.



Температура будет понижаться постепенно. В понедельник, 25 декабря, днем ожидается около -3 градусов, небольшой снег и гололедица. Ветер подует с юго-востока со скоростью 3–8 м/с

Во вторник будет примерно так же — ночью ожидается -2…-4 градуса, днем — небольшой снег и около -3. Ветер северо-западный 2–7 м/с.



Снег продолжится и в среду. Это будет самый холодный день на неделе. Ночью температура упадет до -6 градусов, днем будет -5. Северо-западный ветер ослабнет до 1–6 м/с.

В четверг понемногу начнет теплеть. Ночью ожидается около -7 градусов. Днем обещают небольшой снег и -1…-3 градуса. Ветер юго-западный 3–8 м/с.



В пятницу снова вернутся плюсовые значения. Ночью все еще будет морозно — около -4 градусов. Зато днем температура поднимется до +1, пройдет мокрый снег, возможна гололедица. Ветер южный 4–9 м/с.

Атмосферное давление всю неделю будет расти — с 736 до 756 мм рт. ст., однако в пятницу снова упадет до 747 мм рт. ст., что ниже нормы.



В последние выходные 2023 года Петербург, по предварительному прогнозу, останется во власти влажного атлантического тепла. Погода будет пасмурной, пройдут осадки, вернется оттепель — днем до +2 градусов.

