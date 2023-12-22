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    Верим в лучшее. «Яндекс» прогнозирует, что Новый год в Петербурге начнется с тепла, но затем похолодает

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    «Яндекс» дал предварительный прогноз погоды в Петербурге на праздничные дни и новогоднюю ночь. По данным на 22 декабря, жителей города ждет теплое начало года.

    Предварительно, 30 декабря в Петербурге будет около ноля и небольшой снег. Скорость ветра составит примерно 5 м/с. 31 декабря ожидается даже небольшой дождь. Температура поднимется до +1 градуса. В понедельник, первый день 2024 года, будет пасмурно и около +2.

    Однако затем, по прогнозу «Яндекса», температура начнет падать. Со 2 по 4 января ожидается –1… –8 градусов, с 5 по 8 января — до –6.

    Среди крупных городов России самую теплую погоду 31 декабря и 1 января можно ждать в Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Махачкале и Сочи — от +3 до +12. Холоднее всего — в Иркутске, Омске, Новосибирске и Тюмени, там будет от –7 до –12 градусов.

    Однако это предварительные прогнозы. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов говорит, что точные данные по погоде будут известны за 3–5 дней до Нового года.

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