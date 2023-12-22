Верим в лучшее. «Яндекс» прогнозирует, что Новый год в Петербурге начнется с тепла, но затем похолодает

«Яндекс» дал предварительный прогноз погоды в Петербурге на праздничные дни и новогоднюю ночь. По данным на 22 декабря, жителей города ждет теплое начало года.



Предварительно, 30 декабря в Петербурге будет около ноля и небольшой снег. Скорость ветра составит примерно 5 м/с. 31 декабря ожидается даже небольшой дождь. Температура поднимется до +1 градуса. В понедельник, первый день 2024 года, будет пасмурно и около +2.

Однако затем, по прогнозу «Яндекса», температура начнет падать. Со 2 по 4 января ожидается –1… –8 градусов, с 5 по 8 января — до –6.