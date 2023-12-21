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    Дождливая оттепель vs 25-градусный мороз. Главный синоптик Петербурга показал варианты погоды на Новый год

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    Какой будет погода на Новый год — один из самых актуальных вопросов на сегодня. Но ответа на него пока нет. Почему, объясняет главный синоптик Петербурга Александр Колесов 21 декабря в своём телеграм-канале. Точные прогнозы синоптики составляют за три — пять суток, а 10 дней — это «очень далеко».

    «После небольшого похолодания на следующей неделе может произойти перестройка в атмосферных процессах, и снова начнется оттепель. В связи с этим возможны всякие варианты погоды в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь, да и на каникулах тоже», — отмечает Колесов.

    Сейчас важно не торопиться с прогнозами, а подождать. На следующей неделе «всё должно быть более устойчиво и понятно». А пока даже суперкомпьютеры ведущих гидрометеорологических служб не могут поймать эту перестройку, поэтому прогноз новогодней погоды с каждым пересчетом компьютера меняется. Петербургские синоптики ориентируются на две прогностические модели, которые позволяют сделать расчет на срок более 10 дней. Но результаты этих расчетов очень разные.

    «Более устойчивый прогноз у Европейского центра прогнозирования погоды, но и у него новогодняя ночь, то 0 градусов, то -10 градусов. Прогноз американской модели GFS прогнозирует то оттепель с дождём, то сильный мороз до -25 градусов», — отмечает Колесов.

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    «Смотрите сами, очень интересные расчеты американской модели GFS в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге. Это не прогнозы, а возможные варианты развития атмосферных процессов над нашим регионом», — пишет синоптик.

    Итак:

    • Прогноз от 16 декабря за 12 часов — в городе дождь и плюс 1 градус.
    • Прогноз от 17 декабря за 00 часов — минус 12.
    • Прогноз от 17 декабря за 12 часов — снег и минус 5.
    • Прогноз от 18 декабря за 00 часов — дождь и плюс 1.
    • Прогноз от 18 декабря за 12 часов — мороз минус 25,9 градуса,
    • Прогноз от 19 декабря за 00 часов — ночью снег и минус 7, а днем снова плюс 1.
    • Прогноз от 19 декабря за 12 часов — минус 13.
    • Прогноз от 20 декабря за 00 часов — снег и минус 8.
    • Прогноз от 20 декабря за 12 часов — минус 18.
    • Прогноз от 21 декабря — снег и 0 градусов.

    А вот на следующую неделю прогноз погоды, по словам Колесова, «более понятен». Атмосферные процессы более устойчивы: обычно после потепления приходит похолодание.

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