Дождливая оттепель vs 25-градусный мороз. Главный синоптик Петербурга показал варианты погоды на Новый год

Какой будет погода на Новый год — один из самых актуальных вопросов на сегодня. Но ответа на него пока нет. Почему, объясняет главный синоптик Петербурга Александр Колесов 21 декабря в своём телеграм-канале. Точные прогнозы синоптики составляют за три — пять суток, а 10 дней — это «очень далеко».



«После небольшого похолодания на следующей неделе может произойти перестройка в атмосферных процессах, и снова начнется оттепель. В связи с этим возможны всякие варианты погоды в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь, да и на каникулах тоже», — отмечает Колесов.

