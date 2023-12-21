Под новым снегом спряталась опасность. Главный синоптик предупреждает и радует петербуржцев

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов 21 декабря в своём телеграм-канале сообщает о плюсах и минусах нынешней погоды и даёт прогноз на выходные и последние дни декабря.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Погода в Санкт-Петербурге стабилизировалась, и в предстоящие дни будет всё спокойно», — пишет синоптик.



В течение трех дней температура останется близкой к нулю, а начиная с воскресенья будет постепенно, но устойчиво понижаться.

«Но есть и положительные моменты на предстоящий период. Атмосферные процессы сейчас так перестроились, что хотя погоду и будут определять циклоны, но они станут более холодными», — отмечает Колесов.



Это означает, что осадки будут идти в виде снега, а не дождя, как было на этой неделе. Уже сегодня в Петербурге выпало немного снега. Он скрыл всю грязь, но заодно под ним «спряталась гололедица», так что пешеходам стоит быть осторожными. А сегодня к нам подходит новый циклон, который «принесет уже более значительный снег».



«Надеюсь, что несколько сантиметров снега выпадет за завтрашний день и ночь субботы. А в дальнейшем еще один циклон с воскресенья на понедельник, и снова умеренный снег, так что вся потерянная красота города будет восстановлена», — радует синоптик.

На следующей неделе ожидается зимняя погода, без штормов, с периодическим снегом. «Так что не так всё и плохо перед Новым годом», — резюмирует Колесов.

