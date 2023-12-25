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    Главный синоптик Петербурга объясняет, почему пока нельзя дать прогноз на новогоднюю ночь

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    У петербургской погоды время перемен. Декабрь в этом году необычный, и синоптическая ситуация всё ещё пока не позволяет дать точный прогноз на новогоднюю ночь. Подробно о погодных процессах рассказывает 25 декабря главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    По его словам, оттепель продолжалась восемь дней. Среднесуточная температура воздуха оставалась положительной, только в отдельные ночи наблюдался небольшой минус. А вчера с 13 часов дня температура «очень медленно, можно сказать, с трудом» преодолела нулевую отметку в сторону отрицательных значений. Теперь регион возвращается в зиму. В течение рабочей недели на Петербург продолжат воздействовать циклоны, оттепели не ожидается.

    «Все метеорологические параметры на этой неделе можно определять словом — слабый. Слабый снег, слабый ветер и слабо отрицательная температура воздуха в диапазоне -1…-6 гр.», — пишет Колесов.

    Снова потеплеет до оттепели в пятницу днём — благодаря циклону с Атлантики, который будет смещаться севернее Петербурга.

    «Еще пять дней до этой перестройки, полной уверенности нет, но это преобладающе на сегодня развитие атмосферных процессов к концу недели», — отмечает синоптик.

    Прогноз на следующие выходные, 30 и 31 декабря, Колесов по-прежнему не даёт: «всё так же загадочно, успеет циклон пройти или нет, всё еще непонятно». Ведущие прогностические центры уже выдают информацию, но единства нет: «то дождь и оттепель, то мороз приличный».

    «Нет еще устойчивого атмосферного процесса, поэтому так всё запутано. Давайте еще немного подождём», — предлагает Колесов.

    Подробный прогноз погоды на каждый день этой рабочей недели читайте на «Фонтанке».

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 5

    Гость25 Дек 2023 в 11:51
    Мало выпил
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