Главный синоптик Петербурга объясняет, почему пока нельзя дать прогноз на новогоднюю ночь

У петербургской погоды время перемен. Декабрь в этом году необычный, и синоптическая ситуация всё ещё пока не позволяет дать точный прогноз на новогоднюю ночь. Подробно о погодных процессах рассказывает 25 декабря главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
По его словам, оттепель продолжалась восемь дней. Среднесуточная температура воздуха оставалась положительной, только в отдельные ночи наблюдался небольшой минус. А вчера с 13 часов дня температура «очень медленно, можно сказать, с трудом» преодолела нулевую отметку в сторону отрицательных значений. Теперь регион возвращается в зиму. В течение рабочей недели на Петербург продолжат воздействовать циклоны, оттепели не ожидается.
«Все метеорологические параметры на этой неделе можно определять словом — слабый. Слабый снег, слабый ветер и слабо отрицательная температура воздуха в диапазоне -1…-6 гр.», — пишет Колесов.
Снова потеплеет до оттепели в пятницу днём — благодаря циклону с Атлантики, который будет смещаться севернее Петербурга.
«Еще пять дней до этой перестройки, полной уверенности нет, но это преобладающе на сегодня развитие атмосферных процессов к концу недели», — отмечает синоптик.
Прогноз на следующие выходные, 30 и 31 декабря, Колесов по-прежнему не даёт: «всё так же загадочно, успеет циклон пройти или нет, всё еще непонятно». Ведущие прогностические центры уже выдают информацию, но единства нет: «то дождь и оттепель, то мороз приличный».
«Нет еще устойчивого атмосферного процесса, поэтому так всё запутано. Давайте еще немного подождём», — предлагает Колесов.
Подробный прогноз погоды на каждый день этой рабочей недели читайте на «Фонтанке».