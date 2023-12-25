Главный синоптик Петербурга объясняет, почему пока нельзя дать прогноз на новогоднюю ночь

У петербургской погоды время перемен. Декабрь в этом году необычный, и синоптическая ситуация всё ещё пока не позволяет дать точный прогноз на новогоднюю ночь. Подробно о погодных процессах рассказывает 25 декабря главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По его словам, оттепель продолжалась восемь дней. Среднесуточная температура воздуха оставалась положительной, только в отдельные ночи наблюдался небольшой минус. А вчера с 13 часов дня температура «очень медленно, можно сказать, с трудом» преодолела нулевую отметку в сторону отрицательных значений. Теперь регион возвращается в зиму. В течение рабочей недели на Петербург продолжат воздействовать циклоны, оттепели не ожидается.

«Все метеорологические параметры на этой неделе можно определять словом — слабый. Слабый снег, слабый ветер и слабо отрицательная температура воздуха в диапазоне -1…-6 гр.», — пишет Колесов.

Снова потеплеет до оттепели в пятницу днём — благодаря циклону с Атлантики, который будет смещаться севернее Петербурга.



«Еще пять дней до этой перестройки, полной уверенности нет, но это преобладающе на сегодня развитие атмосферных процессов к концу недели», — отмечает синоптик.

