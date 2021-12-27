Повышенный коэффициент: Насколько в новогоднюю ночь подорожает такси и как на нем сэкономить

автор фото Александр Казаков/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Уже сейчас петербуржцы ощутили на себе все прелести предновогодней суеты в заснеженном городе с семибальными пробками по утрам. Когда вызвать такси получается со второго раза — это везение, некоторым читателям «Фонтанки» не удается сделать это и с девятого раза.

«Уже 40 минут ничего ни на одном тарифе», — жалуются жители отдалённых микрорайонов. Ждать машину, соответственно, приходится тоже дольше обычного, таксистов на всех желающих не хватает, а бездушная машина задирает цену выше. И пока находятся те, кто на нее соглашается.



«Вчера я довез четыре километра за 860 рублей. 14 минут», — с удивлением рассказал корреспонденту «Фонтанки» немногословный таксист Фарух. Он будет работать в эту новогоднюю ночь впервые. Говорят, что заказ будет подороже, но для Фаруха это не самое главное. У него уже есть 2–3 клиента, с которые заранее договорились с ним о поездках в ночь с 31 на первое — в девять, одиннадцать и час ночи. В обход каких-либо сервисов.

Насколько так дешевле для клиента, сам водитель судить не стал, но его пример показывает, что договорная цена вполне себе рыночная: «Из Мурино до центра, туда и обратно, везу за 6 тысяч наличными». Днем в будний день за такую поездку в один конец агрегаторы просят тысячу рублей. Если туда-обратно две, получается тройной тариф. Кто из Мурино до центра Петербурга поехал бы в новогоднюю ночь за меньшее с нетрезвыми пассажирами в салоне, пусть первый бросит в Фаруха камень.

Цена вопроса

На вопрос насколько подорожает такси в новогоднюю ночь агрегаторы такси обычно рассказывают про алгоритмы динамического ценообразования, которые управляют ценой поездки в зависимости от расстояния, загруженности дорог, прогнозируемой продолжительности поездки, количества машин на линии, погоды и других факторов. Чем больше спрос, тем выше цена. Так повышающие коэффициенты позволяют отправить такси туда, где оно больше всего нужно.



«Мы не можем точно сказать, во сколько точно пользователям Ситимобил обойдется поездка в новогоднюю ночь. Стоимость поездки будет формироваться автоматически на основе актуальных данных — спроса на такси, загруженности дорог, количества водителей в районе отправления. Тем не менее, мы мотивируем водителей партнеров сервиса в это время работать с помощью специальных доплат и стараемся сделать так, чтобы у всех пользователей Ситимобил была возможность добраться на такси к родным и близким в праздники», — сообщили «Фонтанке» на вопрос о стоимости поездок в Ситимобил.

Более конкретный ответ «Фонтанка» получила в «Таксовичкоф». «Стоимость поездки обязательно вырастет 31 декабря, но не сразу в два раза. Она будет расти постепенно. Скорее всего, до восьми вечера стоимость будет стандартная. После — цена начнет подниматься. Пик придется на промежуток с 23:00 до часа ночи», — отметил операционный директор сервиса Илья Байко.

«Мы, безусловно, планируем увеличить количество водителей. Мы для этого их стимулируем. Они получают очень хорошие деньги в новогоднюю ночь. Спрос очень высокий со второй половины декабря, ниже он вряд ли станет, — подчеркнул в разговоре с «Фонтанкой» представитель «Такси 068» Максим Иванченко. — Если говорить про 31 декабря, то есть вероятность, что для того, чтобы привлечь больше водителей, мы повысим стоимость примерно на 20 %. При этом у нашей фирмы цены не меняются с 2019 года».



Как сэкономить деньги и нервы

Самый простой способ сэкономить на такси, не пользоваться им в период высокого спроса. Частично разгрузить дороги поможет общественный транспорт, который будет работать до двух часов ночи 1 января и после перерыва снова запустится в шесть утра.

В Ситимобил отмечают, что значительный рост спроса на поездки начнется с 15:00 и будет продолжаться до 23:00, потому что все будут заняты подготовкой к празднику. Рост спроса возобновится примерно через 30–50 минут после наступления Нового года и это может продлиться до 04:00–05:00 часов утра, а с шести утра до полудня спрос сильно упадет.

В Яндекс GO считают, что 31 декабря лучше всего заказывать такси до 20:00 или начиная с 22:00, когда большинство людей сделали все предновогодние покупки и добрались в гости. «То есть свободных машин больше, такси приедет быстрее, стоимость поездки будет ниже. Но стоит поторопиться, потому что ближе к полуночи водители завершают смены, чтобы успеть к семьям за новогодний стол», — объясняют в компании.



После боя курантов и до 2:00 ночи 1 января многие люди предпочитают путешествовать из гостей в гости или ездить к главным городским ёлкам. В этот период таксистов на линии меньше, чем обычно, а спрос только растет, что толкает цены вверх. В Яндексе называют наиболее удачным временем для передвижений — период с 2:00 до 4:00. «Спрос уже не так высок, и стоимость поездки снижается», — объясняют в компании.

«Есть один лайфхак: не забывайте сравнивать стоимость между классами — из-за динамической цены в периоды большого спроса поездка классом выше может обойтись дешевле», — напомнили в пресс-службе сервиса такси и доставки Gett.



Сравнивать можно не только классы, но и предложения разных компаний. Сделать это быстро можно, например, через приложение «СравниТакси». Только увидев слишком маленькие цены, обольщаться не стоит — заказ может провисеть более часа, а его так никто и не возьмет. Это нужно понимать и при использовании сервиса InDriver. Там можно предложить свою цену за поездку и если кого-то из пользователей она устроит, он откликнется. Сумму можно увеличивать постепенно, но скорее всего в новогоднюю ночь, шансов поймать кого-то будет мало.



Что касается ситуации на дорогах, есть традиционные участки, которые лучше объезжать, чтобы не опоздать в гости или вечеринку.

«Нужно следить за зоной перекрытия дорог. Несмотря на то, что у нас не будет традиционного фейерверка и массовых гуляний, наверняка какие-то улицы будут перекрыты. Следует заранее планировать свой маршрут, сверять с теми данными, которые будут в открытом доступе. Казалось бы, что в новогоднюю ночь все едут на дворцовую, но нет — вообще в разные районы», — комментирует Максим Иванченко.

В «Таксовичкоф» рассказали, что помимо гостей, петербуржцев в новогоднюю ночь притягивают места, где наряжены елки, есть каток, горки для катания на ватрушках и проводятся иные новогодние гуляния. «Как обычно, высокое напряжение будет на углу Садовой и Невского, а также в районе Дворцовой площади, особенно с учетом закрытия Биржевого моста на капитальный ремонт. Нельзя забывать и про «узкое горлышко» переправы на Васильевский остров и подступов к Петроградской стороне», — отмечает Илья Байко.



А получится ли?

При этом эксперты сомневаются, что у петербуржцев получится значительно сэкономить на такси. Водители работают в выходной день и справедливо рассчитывают на повышенную оплату, объясняют логику в сервисах такси. Максим Иванченко из «Такси 068» рекомендует горожанам набраться терпения, потому машин будет не хватать у всех служб такси, подача будет дольше, чем обычно.

В открытых чатах таксистов обсуждаются непривычно высокие цены на поездки. Так водители из Москвы делятся скриншотами с суммами более 3 тыс. рублей. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков Tinkoff Data, к 21 декабря средняя стоимость поездки в столице выросла на 24 % к прошлому декабрю. Водители заинтересованы выполнить до Нового года как можно больше заказов, потому что в январе их ждет резкое падение спроса и доходов. Те, кто таксуют, чтобы заработать на жизнь, вообще ставят под сомнение возможность на эти деньги содержать себя, автомобиль, иметь здоровые выходные и отпуск, но это другая история.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

