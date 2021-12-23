Куранты дома, шампанское — в баре. Смольный определился с работой транспорта в Новый год

Весь общественный транспорт Петербурга будет работать с 31 декабря на 1 января до 2 часов ночи. Затем 4 часа перерыва, и в 6 утра все снова на линии.

О том, что такое распоряжение подписано, «Фонтанке» рассказал 23 декабря глава комтранса Кирилл Поляков. Принцип понятен: те, кто хочет встретить праздник дома с семьей, а затем поехать в более шумное место или в гости, получат такую возможность.

Накануне губернатор внес изменения в 121-е постановление, которое определяет антиковидные ограничения в городе. На новогоднюю ночь снят комендантский час для общепита, а введение QR-кодов для него и ретейлеров отложено на 2 января. Подробнее — в материале «Фонтанки».