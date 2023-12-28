Блиновская подала иск против Федеральной налоговой службы

Блогер Елена Блиновская, которую обвиняют в неуплате налогов на 918 млн рублей, подала иск против Федеральной налоговой службы, передает 28 декабря ТАСС. «Королева марафонов» требует признать недействительными требования ИФНС №6.
«Требуем признать недействительным решение ИФНС, но глобально, конечно, сумму», — цитирует агентство адвоката Наталию Сальникову.
Напомним, Блиновскую задержали весной при попытке покинуть Россию, после этого ее отправили под домашний арест. Ее супруг проходит по делу в качестве пособника. Семейные активы на 64 миллиарда рублей тоже арестованы.
16 декабря Управление ФНС по Москве оставило в силе решение о налоговых требованиях к Блиновской. Предпринимательница так и осталась должна 1,4 миллиарда рублей, из них 918 миллионов — неуплаченные налоги, все остальное — штрафы и пени. На тот момент Блиновская вернула государству 55 миллионов рублей из этой суммы.
Создательница курсов личностного роста Елена Блиновская известна своим «Марафоном желаний». Суть заключается в том, что, если сильно захотеть, можно исполнить любые мечты. Главное — правильно загадывать и формулировать. Тем, кому не помогли ни заряженные энергией голосовые сообщения, ни запрос во Вселенную, она, как рассказывают, отвечала кратко: неправильно желали.