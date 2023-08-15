По делу Блиновской арестованы активы на 64 миллиарда рублей

По делу Елены Блиновской арестованы активы на 64 миллиарда рублей, заявила адвокат блогера Наталия Сальникова, сообщает 15 августа РИА Новости.
При этом, по словам адвоката, до сих пор точный ущерб по делу не установлен официально.
«Там нет 918 миллионов рублей, там нет этой суммы. Все ждут решения налогового органа, а его нет и еще несколько месяцев не будет», — уточнила Сальникова (цитата по РИА Новости).
Напомним, создательницу курсов личностного роста и «королеву марафонов желаний» Елену Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей и в легализации 43 миллионов рублей. Часть этих денег (55 миллионов рублей) она уже вернула государству.
Блиновскую задержали в конце апреля при попытке уехать из России в Белоруссию и отправили под домашний арест. Её супругу предъявлено обвинение в пособничестве.
По версии следствия, Блиновская как индивидуальный предприниматель платила налог по упрощенной системе. Лимит доходов в таком случае составляет 150 миллионов рублей в год. Однако блогер зарабатывала больше, «дробила» бизнес и переводила деньги подконтрольным фирмам.
9 августа стало известно, что суд в Москве наложил арест на 54 расчетных счета компаний, связанных с супругами Блиновскими, а также на четыре машины и мотоцикл.
Ранее сообщалось, что по делу Блиновской арестовано более 30 счетов в иностранных банках. Ещё раньше правоохранители выявили и арестовали 136 банковских счетов блогера и её мужа на сотни миллионов рублей в различной валюте.