По делу Блиновской арестованы активы на 64 миллиарда рублей

По делу Елены Блиновской арестованы активы на 64 миллиарда рублей, заявила адвокат блогера Наталия Сальникова, сообщает 15 августа РИА Новости.



При этом, по словам адвоката, до сих пор точный ущерб по делу не установлен официально.



«Там нет 918 миллионов рублей, там нет этой суммы. Все ждут решения налогового органа, а его нет и еще несколько месяцев не будет», — уточнила Сальникова (цитата по РИА Новости).



Напомним, создательницу курсов личностного роста и «королеву марафонов желаний» Елену Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей и в легализации 43 миллионов рублей. Часть этих денег (55 миллионов рублей) она уже вернула государству.

