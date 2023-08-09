Harley Davidson, Lamborghini, Bentley. Суд арестовал больше 50 счетов и транспорт Блиновской

Суд в Москве наложил арест на 54 расчетных счета компаний, связанных с супругами Блиновскими, а также на четыре машины и мотоцикл. Об этом сообщает ТАСС.
По информации агентства от Пресненского районного суда столицы, аресты наложены на расчетные счета компаний «Аквакультура», «Нембус», «Подари мечту» и других. ТАСС отмечает, что половина из них принадлежит супругу блогерши, а суммарная выручка составляет порядка полумиллиарда в год.
Кроме того, под арест попали снегоболотоход, лодка, гидроцикл, прицепы к легковым машинам, мотоцикл Harley Davidson и Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler Unlimited, Mitsubishi Outlander.
В прошлом месяце обеспечительные меры были наложены на 100 млн рублей на счетах, а также на квартиры и другую недвижимость в Москве, Московской и Ярославской областях.
Елену Блиновскую и ее мужа обвиняют в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей. Оба под домашним арестом. Пока что известно о добровольной выплате в 30 млн.