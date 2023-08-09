Harley Davidson, Lamborghini, Bentley. Суд арестовал больше 50 счетов и транспорт Блиновской

Суд в Москве наложил арест на 54 расчетных счета компаний, связанных с супругами Блиновскими, а также на четыре машины и мотоцикл. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства от Пресненского районного суда столицы, аресты наложены на расчетные счета компаний «Аквакультура», «Нембус», «Подари мечту» и других. ТАСС отмечает, что половина из них принадлежит супругу блогерши, а суммарная выручка составляет порядка полумиллиарда в год.

Кроме того, под арест попали снегоболотоход, лодка, гидроцикл, прицепы к легковым машинам, мотоцикл Harley Davidson и Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler Unlimited, Mitsubishi Outlander.