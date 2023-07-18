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    Монеты, квартиры, новые 100 миллионов: что ещё арестовали у Блиновской

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    Суд в Москве наложил обеспечительные меры на 21 объект недвижимости Елены Блиновской и ее мужа (жилые и нежилые помещения в Ярославской области и в Подмосковье, элитная квартира в столице, два машино-места), а также на 50 банковских счетов марафонщицы, около 100 млн рублей в различной валюте, ее коллекционные золотые монеты. Об этом сообщает 18 июля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы и пресс-службу Пресненского суда. Решение принято в рамках уголовного дела о неуплате супругами налогов на миллиард рублей.

    «Обеспечительные меры наложены на денежные средства, находящихся на 50 счетах в различных банках, а также 46 173 358 рублей, 292 650 долларов США, 123 юаня, 5 дзао. Кроме того, по делу блогера арестованы монеты номиналом 10 рублей — 7 штук, монеты «Георгий Победоносец» — 80 штук, монеты в индивидуальных футлярах — 12 шт., монеты номиналом 2 рубля, монеты номиналом 1 рубль», — рассказал собеседник агентства.

    В Пресненском суде отметили, что арест денег и монет обжалован представителями блогера.

    Ранее следователь СК сообщала, что по делу Блиновской арестовано более 30 счетов в иностранных банках и планируется сделать ещё 68 запросов в российские банки. Ещё раньше правоохранители выявили и арестовали 136 банковских счетов блогерши и её мужа на сотни миллионов рублей в различной валюте.

    Елену Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей и в легализации 43 миллионов рублей. Часть этих денег она уже вернула государству. Её задержали в конце апреля при попытке уехать из России в Белоруссию и отправили под домашний арест. Её супругу предъявлено обвинение в пособничестве: следствие считает, что он помогал жене дробить бизнес. Вину он не признаёт.

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    Комментарии 11

    Гость18 Июл 2023 в 09:23
    Крипту надо искать
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