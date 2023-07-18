Монеты, квартиры, новые 100 миллионов: что ещё арестовали у Блиновской

Суд в Москве наложил обеспечительные меры на 21 объект недвижимости Елены Блиновской и ее мужа (жилые и нежилые помещения в Ярославской области и в Подмосковье, элитная квартира в столице, два машино-места), а также на 50 банковских счетов марафонщицы, около 100 млн рублей в различной валюте, ее коллекционные золотые монеты. Об этом сообщает 18 июля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы и пресс-службу Пресненского суда. Решение принято в рамках уголовного дела о неуплате супругами налогов на миллиард рублей.



«Обеспечительные меры наложены на денежные средства, находящихся на 50 счетах в различных банках, а также 46 173 358 рублей, 292 650 долларов США, 123 юаня, 5 дзао. Кроме того, по делу блогера арестованы монеты номиналом 10 рублей — 7 штук, монеты «Георгий Победоносец» — 80 штук, монеты в индивидуальных футлярах — 12 шт., монеты номиналом 2 рубля, монеты номиналом 1 рубль», — рассказал собеседник агентства.

