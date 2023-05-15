Одна сатана. Мужу Блиновской предъявили обвинения по уголовному делу

Предприниматель Алексей Блиновский оказался под следствием по уголовному делу супруги. В СК полагают, что он поддерживал ее в марафонах и неуплате.
Как сообщает Следком 16 мая, мужу блогера Елены Блиновской предъявили обвинение в пособничестве в неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей и легализации 43 миллионов.
Следствие полагает, что не только муж помогал «королеве марафонов» дробить бизнес и «быть в ресурсе». Других соучастников в релизе называют неустановленными лицами.
«В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании Блиновскому меры пресечения», — анонсировали в ведомстве.
Елену Блиновскую в конце апреля определили под домашний арест в коттедж в Подмосковье. Среди запретов — мессенджеры и публикация контента в Интернете, в том числе с помощью мужа.
Бизнес на желаниях это не парализовало. Марафоны продолжили продавать, а кураторы оказались настолько активными, что источники ТАСС не исключили более строгую изоляцию для Блиновской.
Она успела вернуть государству часть денег. Адвокат называет сумму значительной, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин — мизерной.