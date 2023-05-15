Одна сатана. Мужу Блиновской предъявили обвинения по уголовному делу

Предприниматель Алексей Блиновский оказался под следствием по уголовному делу супруги. В СК полагают, что он поддерживал ее в марафонах и неуплате.



Как сообщает Следком 16 мая, мужу блогера Елены Блиновской предъявили обвинение в пособничестве в неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей и легализации 43 миллионов.

Следствие полагает, что не только муж помогал «королеве марафонов» дробить бизнес и «быть в ресурсе». Других соучастников в релизе называют неустановленными лицами.

«В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании Блиновскому меры пресечения», — анонсировали в ведомстве.