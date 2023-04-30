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    ТАСС: Блогера Блиновскую могут отправить в СИЗО из-за активности кураторов ее марафонов

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    Суд может ужесточить меру пресечения блогеру Елене Блиновской, которой ранее назначили домашний арест и запретили пользоваться интернетом по делу о неуплате налогов. Могут подвести марафоны, которые не останавливаются.

    Источник ТАСС рассказал, что сегодня в Сети якобы со стороны кураторов Блиновской появились призывы участвовать в ее новых марафонах. Если будет установлено, что она нарушала запреты, правоохранители могут ходатайствовать об изменении меры и домашнего ареста на заключение под стражу.

    Адвокат Сергей Жорин отмечает, что в таких случаях все зависит от доказательств того, что публикации делала не обвиняемая, а также от позиции следствия и того, «насколько судья захочет в этом разбираться».

    При этом суд может допросить кураторов марафонов и верифицировать принадлежность аккаунтов, после чего принять решение об ужесточении меры, так как Блиновская должна была закрыть доступ к официальным страницам в соцсетях.

    «Фонтанка» писала, что вечером того же дня, как стало известно о задержании Блиновской, в ее аккаунте появился сторис с обещанием «рассказать все» за тысячу рублей. Буквально через два часа страницу с реквизитами заблокировали.

    Пресненский районный суд 28 апреля отправил блогера под домашний арест с отлучением от Интернета. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по двум статьям — «уклонение физического лица от уплаты налогов» и «легализация и отмывание денежных средств в особо крупном размере». По данным следствия, Блиновская недонесла в казну почти миллиард рублей.

    Создательница курсов личностного роста известна своим «Марафоном желаний». Суть заключается в том, что, если сильно захотеть, можно исполнить любые мечты. Главное — правильно загадывать и формулировать. Блиновская утверждает, что после её марафона многие меняют свою жизнь. Тем, кому не помогли ни заряженные энергией голосовые сообщения, ни запрос во Вселенную, она, как рассказывают, отвечала кратко: неправильно желали.

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