ТАСС: Блогера Блиновскую могут отправить в СИЗО из-за активности кураторов ее марафонов

Суд может ужесточить меру пресечения блогеру Елене Блиновской, которой ранее назначили домашний арест и запретили пользоваться интернетом по делу о неуплате налогов. Могут подвести марафоны, которые не останавливаются.



Источник ТАСС рассказал, что сегодня в Сети якобы со стороны кураторов Блиновской появились призывы участвовать в ее новых марафонах. Если будет установлено, что она нарушала запреты, правоохранители могут ходатайствовать об изменении меры и домашнего ареста на заключение под стражу.



Адвокат Сергей Жорин отмечает, что в таких случаях все зависит от доказательств того, что публикации делала не обвиняемая, а также от позиции следствия и того, «насколько судья захочет в этом разбираться».

