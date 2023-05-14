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    Бастрыкин рассказал о «мизерной сумме», которую блогер Елена Блиновская вернула государству

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    Основательница «Марафона желаний» Елена Блиновская выплатила на сегодняшний день лишь 10 миллионов из более чем 918 миллионов рублей неуплаченных налогов. Об этом 14 мая рассказал Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

    «Блиновская на данный момент погасила мизерную часть налоговой задолженности — всего 10 миллионов рублей из 918,9 миллиона рублей», — сказал глава СКР.

    При этом ранее Блиновская на допросе озвучила готовность компенсировать причиненный государству ущерб в полном объеме. О некой сумме, которую обвиняемая уже перечислила, говорила и адвокат Блиновской во время избрания меры пресечения.

    В конце апреля автора «марафонов желаний» Елену Блиновскую задержали на границе с Белоруссией в связи с возбуждением в отношении нее уголовного дела. Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов почти на 1 миллиард рублей и отмывании денежных средств в особо крупном размере. Суд поместил ее под домашний арест и запретил пользоваться интернетом.

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