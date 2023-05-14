Бастрыкин рассказал о «мизерной сумме», которую блогер Елена Блиновская вернула государству

Основательница «Марафона желаний» Елена Блиновская выплатила на сегодняшний день лишь 10 миллионов из более чем 918 миллионов рублей неуплаченных налогов. Об этом 14 мая рассказал Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.



«Блиновская на данный момент погасила мизерную часть налоговой задолженности — всего 10 миллионов рублей из 918,9 миллиона рублей», — сказал глава СКР.



При этом ранее Блиновская на допросе озвучила готовность компенсировать причиненный государству ущерб в полном объеме. О некой сумме, которую обвиняемая уже перечислила, говорила и адвокат Блиновской во время избрания меры пресечения.