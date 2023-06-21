Блогеру Блиновской продлили домашний арест. Она выплатила часть «налогового долга»

Блогеру Елене Блиновской продлили на месяц домашний арест по делу о неуплате налогов. Также остались в силе прежние запреты, например на использование смартфона. Об этом в среду, 21 июня, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.



Пресненский райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения до 26 июля. Также в рамках дела арестовали 35 иностранных счетов, но каких именно — не уточняется. Уже допрошены 22 человека, передает ТАСС, следствие планирует допросить еще пятерых свидетелей и арестовать имущество супругов Блиновских, а также сделать 68 запросов в российские банки.

