Мосгорсуд оставил Блиновскую под домашним арестом

Московский городской суд оставил блогера Елену Блиновскую под домашним арестом, об этом 22 мая сообщается в официальном телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.



Блиновская обжаловала решение Пресненского районного суда Москвы, определившего ее под домашний арест и запретившего пользоваться смартфонами и интернетом. Мосгорсуд рассмотрел жалобу и решил оставить меру пресечения без изменений.



Ранее защита Блиновской настаивала, что та не пыталась скрыться от правосудия, а также перечислила единый налоговый платёж. Адвокат назвала сумму значительной, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин — мизерной.

