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    Мосгорсуд оставил Блиновскую под домашним арестом

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    7 комментариев

    Московский городской суд оставил блогера Елену Блиновскую под домашним арестом, об этом 22 мая сообщается в официальном телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

    Блиновская обжаловала решение Пресненского районного суда Москвы, определившего ее под домашний арест и запретившего пользоваться смартфонами и интернетом. Мосгорсуд рассмотрел жалобу и решил оставить меру пресечения без изменений.

    Ранее защита Блиновской настаивала, что та не пыталась скрыться от правосудия, а также перечислила единый налоговый платёж. Адвокат назвала сумму значительной, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин — мизерной.

    Создательница курсов личностного роста известна своим авторским «Марафоном желаний». Суть заключается в том, что, если сильно захотеть, можно исполнить любые мечты. Главное — правильно загадывать и формулировать.

    В конце апреля инфопредпринимательницу задержали на границе с Белоруссией в связи с возбуждением в отношении нее уголовного дела. Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов почти на 1 млрд рублей и отмывании денежных средств в особо крупном размере.

    Ее мужу Алексею Блиновскому предъявлены обвинения в пособничестве. Суд ограничил его в действиях, так же запретив ему пользоваться интернетом, общаться со свидетелями и подозреваемыми. Вслед за супругой он подал апелляцию.

    Счета блогерской четы арестованы на сотни миллионов рублей.

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    Комментарии 7

    SU LUX INN22 Мая 2023 в 15:46
    недобрая Новость! они просто Завидуют тому, что наконец-то Простой народ может самостоятельно зарабатывать денюшку! а богатый народ - Непокорный народ!
    +1−0
    Гость22 Мая 2023 в 15:30
    СК пропишет им таблетку от жадности
    +0−0
    BorisN22 Мая 2023 в 15:26
    Беспредел, я считаю. Так поступать с Бизнес- коучем Мирового класса Делюкс.
    +1−0
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