Мосгорсуд оставил Блиновскую под домашним арестом

Московский городской суд оставил блогера Елену Блиновскую под домашним арестом, об этом 22 мая сообщается в официальном телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.
Блиновская обжаловала решение Пресненского районного суда Москвы, определившего ее под домашний арест и запретившего пользоваться смартфонами и интернетом. Мосгорсуд рассмотрел жалобу и решил оставить меру пресечения без изменений.
Ранее защита Блиновской настаивала, что та не пыталась скрыться от правосудия, а также перечислила единый налоговый платёж. Адвокат назвала сумму значительной, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин — мизерной.
Создательница курсов личностного роста известна своим авторским «Марафоном желаний». Суть заключается в том, что, если сильно захотеть, можно исполнить любые мечты. Главное — правильно загадывать и формулировать.
В конце апреля инфопредпринимательницу задержали на границе с Белоруссией в связи с возбуждением в отношении нее уголовного дела. Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов почти на 1 млрд рублей и отмывании денежных средств в особо крупном размере.
Ее мужу Алексею Блиновскому предъявлены обвинения в пособничестве. Суд ограничил его в действиях, так же запретив ему пользоваться интернетом, общаться со свидетелями и подозреваемыми. Вслед за супругой он подал апелляцию.
Счета блогерской четы арестованы на сотни миллионов рублей.