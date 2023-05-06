Сотни миллионов рублей арестовали на счетах блогера Блиновской и ее мужа по делу о неуплате налогов

В рамках уголовного дела в отношении Елены Блиновской арестованы банковские счета блогера и ее мужа на несколько миллионов рублей. Об этом 6 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По словам собеседника агентства, речь идет о четырех банковских счетах Блиновской и двух счетах ее мужа в Россельхозбанке, Альфа-Банке, Севергазбанке, Фора-Банке и МТС Банке. Арестованные деньги хранятся в различной валюте.

В конце апреля автора марафонов желаний Елену Блиновскую задержали на границе с Белоруссией в связи с возбуждением в отношении нее уголовного дела. Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов почти на 1 млрд рублей и отмывании денежных средств в особо крупном размере. Суд поместил ее под домашний арест и запретил пользоваться интернетом.