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    Сотни миллионов рублей арестовали на счетах блогера Блиновской и ее мужа по делу о неуплате налогов

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    В рамках уголовного дела в отношении Елены Блиновской арестованы банковские счета блогера и ее мужа на несколько миллионов рублей. Об этом 6 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    По словам собеседника агентства, речь идет о четырех банковских счетах Блиновской и двух счетах ее мужа в Россельхозбанке, Альфа-Банке, Севергазбанке, Фора-Банке и МТС Банке. Арестованные деньги хранятся в различной валюте.

    В конце апреля автора марафонов желаний Елену Блиновскую задержали на границе с Белоруссией в связи с возбуждением в отношении нее уголовного дела. Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов почти на 1 млрд рублей и отмывании денежных средств в особо крупном размере. Суд поместил ее под домашний арест и запретил пользоваться интернетом.

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